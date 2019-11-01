عام على وفاة شهيد النخوة أسيد اللوزي

وطنا اليوم-عمان:مر عام على وفاة الشاب أسيد اللوزي، الذي قضى إثر محاولته إنقاذ طفلة سقطت في حفرة امتصاصية أمام محل تجاري في منطقة خريبة السوق شرق عمان.

وكانت حادثة وفاة الطفلة والشاب أسيد قد أثارت تعاطفا واسعا من قبل الأردنيين مع ذويهما. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لشهامة أسيد ومحاولته إنقاذ الطفلة التي ذهبت ضحية الحادثة الأليمة، معبرين أيضا عن غضبهم جراء عدم اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث بإحكام إغلاق المناهل والحفر الامتصاصية.

وجاءت الحادثة عقب حوادث أليمة أخرى شهدها الشتاء الماضي، من أبرزها فاجعة البحر الميت، حيث حمّل المواطنون الحكومة المسؤولية عن هذه الحوادث التي تسببت بوفاة العشرات من المواطنين.