تحذير بعدم الخروج للرحلات الجمعة والسبت في الأردن

وطنا اليوم-عمان:يتوقع كادر التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب بزيادة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة يومي الجمعة والسبت، تترافق مع انخفاض على درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية.

ويتوقع أن تزداد فرص الأمطار الرعدية في مناطق مُختلفة؛ مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق؛ لذا ينصح طقس العرب بعدم الخروج للرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تنبيه من السيول في بعض المناطق الجمعة والسبت... وتحذير من الخروج برحلات

مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، يُتوقع هطول زخات أمطار رعدية – بمشيئة الله - فوق مناطق متفرقة من المملكة خلال فترة ما بعد الظُهر والمساء، والتي تكون غزيرة ومترافقة بالبرد في بعض النطاقات الجغرافية، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق بما في ذلك مناطق الأغوار الشمالية والوسطى وربما البحر الميت.

لذا ينبه موقع طقس العرب المواطنين من الخروج في رحلات خلال نهاية الأسبوع، كما ينبه إلى ضرورة عدم الخروج لقطف الزيتون.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية يومي الجمعة والسبت، اقرأ أيضًا (الجمعة والسبت | ازدياد حالة عدم الاستقرار الجوي.. فرصة لزخات رعدية غزيرة وتنبيه من السيول في بعض المناطق)

نصائح وتنبيهات طقس العرب خلال الحالة:

عدم الخروج في رحلات أو لقطاف الزيتون خلال نهاية الأسبوع

الانتباه من احتمال حدوث الإنزلاقات على الطرقات عند بداية هطول الأمطار.

الانتباه من احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بسبب احتمال تشكل السيول.

الانتباه من حدوث العواصف الرعدية في بعض المناطق

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار فوق بعض المناطق الصحراوية أثناء هبوب العواصف الرعدية.