الرزاز: هناك خطة لمراجعة الرواتب وقرارات ليست سهلة بالموازنة

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هناك مراجعة للرواتب والأجور في وبشكل متكامل من خلال الحوار مع النقابات وديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الرزاز خلال تصريحات صحفية مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الخميس، أن سيكون الحكومة ستتخذ الأسبوع المقبل ستتخذ مجموعة من الإجراءات، مؤكدا انه سينعكس أثرها المباشر على المواطنين واكد ان هناك إهدار مالي في مؤسسات الدولة لا داعي له.

ودعا إلى "الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الوطنية الحيوية"، موضحا أن "موازنة العام المقبل لها حيثياتها المهمة، وبها قرارات ليست سهلة".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه تم الاقتراح على الحكومة علاج التشوهات في القطاع العام ودمج المؤسسات، وتوجيه الموازنة نحو قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الطراونة أنه لا يتصور أن يكون هناك فرض ضرائب جديدة، مؤكدا أنه في حال فرضت فإنه سيرفضها المجلس.