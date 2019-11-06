الرئيسية | محليات ترامب يرشح هنري ووستر سفيراً فوق العادة لدى الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم عن نيته ترشيح هنري ت. ووستر Henry T. Wooster من فرجينيا، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

هنري ووستر هو عضو مهني في السلك الدبلوماسي الأقدم ، فئة وزير مستشار، يشغل حاليًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.

وشغل ووستر سابقاً رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في باريس ونائب رئيس البعثة، ثم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الأردن.

وعمل هنري ووستر كنائب سفير لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان في شهر أيلول لعام 2015.

يشار الى ان ووستر كان ضابطاً في الجيش قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي وتولى عدة مناصب منها مستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ونائب مساعد الوزير للشؤون الإيرانية بالوكالة، ومدير مكتب الشؤون الإيرانية، ونائب مدير مكتب شؤون الأقاليم لدى السفارة الأمريكية في بغداد، والمساعد الخاص لنائب الوزير جاك ليو، ونائب مدير مكتب الشؤون الإيرانية، والمسؤول العام لمكتب الولايات المتحدة في إيران، وموظف في الملحقية السياسية لدى السفارة الأمريكية في موسكو، ومسؤول تنفيذي لدى البعثة الأمريكية لحلف الناتو، والمسؤول العام لمكتب الشؤون الروسية، وقنصل السفارة الأمريكية في بورت أو برانس، وموظف في الملحقية السياسية لدى السفارة الأمريكية في تبليسي.

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