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قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار لتهنئته بمنصبه الجديد
وطنا اليوم-عمان:استنكر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطه تصرف أحد الضيوف بإطلاق عيارات نارية بشكل فردي وغير مسؤول عند وصوله إلى منزله، حيث تواجد عدد من أهل المنطقة لتهنئته بالثقة الملكية باختياره قاضيا للقضاه.
وأشار إلى ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية والتقيد بالقوانين والتعليمات، مضيفا أنه يؤكد على الدوام في مختلف المناسبات على ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية التي توافق الأردنيون على محاربتها.
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