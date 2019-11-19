 وطنا نيوز -قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار لتهنئته بمنصبه الجديد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار لتهنئته بمنصبه الجديد
التاريخ : 14-11-2019 11:42:09 المشاهدات: 1801

وطنا اليوم-عمان:استنكر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطه تصرف أحد الضيوف بإطلاق عيارات نارية بشكل فردي وغير مسؤول عند وصوله إلى منزله، حيث تواجد عدد من أهل المنطقة لتهنئته بالثقة الملكية باختياره قاضيا للقضاه.
وأكد سماحة الشيخ أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات لا يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية ومقاصدها.

وأشار إلى ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية والتقيد بالقوانين والتعليمات، مضيفا أنه يؤكد على الدوام في مختلف المناسبات على ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية التي توافق الأردنيون على محاربتها.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على اطلاق العيارات النارية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق