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وطنا اليوم-عمان:عدي الشعار ياجلالة الملك .. عدي الشعار ياجلالة الملك احد افراد ومرتبات الدفاع المدني ارتطم راسه بصخرة أثناء السباحه فاصيب بشلل رباعي ويحتاج الى علاج لايتوفر في مستشفياتنا لزراعة النخاع الشوكي. ويحتاج إلى علاج في الخارج كما أفاد الأطباء عدي الشعار يستغيث منذ أيام. بأن توفر له قيادة الجيش والدفاع المدني فرصة لتلقي العلاج ولكن يبدو أنه ليس على قائمة الاهتمامات. عدي الشعار ياجلالة الملك شاب في مقتبل العمر وقد علمت أنه وحيد أهله... ليس له أقارب ومحاسيب يوصلون صوته المكلوم وانينه المتواصل إليكم ياجلالة الملك فهو ليس ابن ذوات أو عمه صاحب معالي أو عطوفة. ‎

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