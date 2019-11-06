العبادي : الاردن،وطن للاردنيين .. بناه الاباء والاجداد بتضحياتهم

بسم الله الرحمن الرحيم .
خبر صحفي
اكد الامين العام لحزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي " تواد "
الدكتور شاكر العبادي أن الاردن، وطن للاردنيين ، بناه الاباء والاجداد بتضحياتهم ودمائهم وعرقهم وصبرهم على فقرهم وجوعهم، ليكون أمانة ووديعة الى الأجيال القادمة ، رافضين أن يستهدف هذا الوطن، سواء بهويته الوطنية ، أو بالتشكيك بمؤسساته وعلى رأسها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ،، مشيرا الى ان هذه الثوابت هي رسالة واضحة تشكل إطار عملنا من أجل الوطن ورفعته ، ومؤكدا اننا قد نختلف في الوطن ، ولكننا لا نختلف عليه ، وأن ثوابتنا الوطنية لا جدال حولها، ولا إختلاف عليها ،
واستعرض الدكتور العبادي خلال المؤتمر الذي حضره حشد من الشخصيات الوطنية ، واصدقاء الحزب ، واعضاء الهيئة المركزية العليا وكوادر الحزب ، استعرض ابرز الانجازات التي قام بها الحزب على الساحة المحلية ، اضافة الى الاوضاع والتحديات التي تواجه الوطن والمواطن ، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمعيشي ، والتحديات الاقليمية التي تحيط بالاردن .
واكد العبادي على وقوف الحزب خلف الثوابت الوطنية الاردنية فيما يخص القضية الفلسطينية ، والاحداث الجارية على الساحة الاقليمية .