الرئيسية | محليات العبادي : الاردن،وطن للاردنيين .. بناه الاباء والاجداد بتضحياتهم

بسم الله الرحمن الرحيم .

خبر صحفي اكد الامين العام لحزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي " تواد "

الدكتور شاكر العبادي أن الاردن، وطن للاردنيين ، بناه الاباء والاجداد بتضحياتهم ودمائهم وعرقهم وصبرهم على فقرهم وجوعهم، ليكون أمانة ووديعة الى الأجيال القادمة ، رافضين أن يستهدف هذا الوطن، سواء بهويته الوطنية ، أو بالتشكيك بمؤسساته وعلى رأسها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ،، مشيرا الى ان هذه الثوابت هي رسالة واضحة تشكل إطار عملنا من أجل الوطن ورفعته ، ومؤكدا اننا قد نختلف في الوطن ، ولكننا لا نختلف عليه ، وأن ثوابتنا الوطنية لا جدال حولها، ولا إختلاف عليها ،

واستعرض الدكتور العبادي خلال المؤتمر الذي حضره حشد من الشخصيات الوطنية ، واصدقاء الحزب ، واعضاء الهيئة المركزية العليا وكوادر الحزب ، استعرض ابرز الانجازات التي قام بها الحزب على الساحة المحلية ، اضافة الى الاوضاع والتحديات التي تواجه الوطن والمواطن ، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمعيشي ، والتحديات الاقليمية التي تحيط بالاردن .

واكد العبادي على وقوف الحزب خلف الثوابت الوطنية الاردنية فيما يخص القضية الفلسطينية ، والاحداث الجارية على الساحة الاقليمية .









































































































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