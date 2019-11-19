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تفاصيل جديدة ومؤلمة بقضية سيدة جرش
وطنا اليوم-عمان:شهدت قضية فاطمة أبو عكليك التي فقدت ابصرها اثر تعرضها لعنف أسري على يد زوجها تفاعلا كبيرا من الرأي العام، في وقت قالت به محاميتها ومديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان” ايفا ابو حلاوة إن “الأطفال سيتم ضمهم الى والدتهم الأحد المقبل”.
وأشارت في حديث إلى تحسن نفسية السيدة فاطمة بعد ان علمت بقرار ادارة حماية الاسرة وهي ترقد في مستشفى مدينة الحسين الطبية.
وكشفت أن السيدة فاطمة أبلغتها بتهديد زوجها بقتل اطفالها الثلاث والخيار بينها وبينهم فاختارت أن تكون هي.
من جانبه أكد المحامي مجدي عزوقة على رفض المشتكية السيدة فاطمة وعائلتها التنازل عن الحق الشخصي او اسقاط الشكوى عن الزوج الموقوف على ذمة القضية .
كما اكد على ما كشفته المحامية أبو حلاوة حيث أن زوج المعتدى عليها خيرها بين قتلها او قتل اطفالها، مشيرا الى ان ذلك قد يعتبر شروعا في القتل.
ورأى أن القصد عند زوجها كان متوفر عند قيامه بالجريمة، لافتة إلى أن ذلك يصب في تكيف الجرم للمتهم فيما بعد، مضيفا أن التكييف القانوني بتوجيه التهمة هي صلاحية ممنوحة للمدعي العام ويراقب عليها النائب العام.
وكانت أبو عكليك قد تعرضت فجر الخميس الماضي لحادثة عنف على يد زوجها حيث اقدم الزوج على فقء كلتا عينيها، اذ اتت حادثة الاعتداء بعد سنوات من التعرض للعنف الأسري على يد الزوج، وفيما تم نقلها الى المستشفى تسلمت ادارة حماية الأسرة الأطفال الى عمهم، حيث لم يلتقي الأطفال مع والدتهم منذ وقوع الحادثة.
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