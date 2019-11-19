الرئيسية | محليات مصادر: المدعون العامون لم يباشروا التحقيق بملفات الفساد الـ 5 !

وطنا اليوم-عمان:علم أن المدعين العامين المنتدبين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لم يباشروا التحقيق بالملفات الخمسة التي اكتنفتها شبهات فساد بملايين الدنانير وأحيلت إليهم قبل نحو أسبوع.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ، عن مباشرة التحقيق بالقضايا المحالة من مجلس الهيئة أم لا من قبل المدعين العامين، إن هناك عدداً من الإجراءات التي يجب السير بها قبل البدء بالتحقيق، ومنها الاحتفاظ بنسخة من الوثائق، بالإضافة إلى تجهيز كتاب الإحالة وفيه كل الوقائع، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات تحتاج من عشرة أيام الى أسبوعين.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى القضاء (النيابة العامة لدى الهيئة) ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد بملايين الدنانير واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي.

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة أن على رأس القضايا، تأتي ممارسات الفساد التي اُرتكتب في شركتي المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة والمستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية وشركة تطوير العقبة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر