الرئيسية | محليات الفرجات: عام 2020 سيشهد تغيراً ملموساً للخدمات في البترا

وطنا اليوم-عمان:ترأس رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إجتماعاً للمجلس الأمني التنفيذي مساء اليوم في مبنى السلطة لبحث عدة قضايا تخص منطقة لواء البترا.

وخلال الإجتماع، استمع الفرجات لملاحظات أعضاء المجلس المحلي لمركز أمن البترا، والتي تمحور أبرزها حول خطط السلطة لمواجهة أزمات السير في منطقة وسط المدينة والحركة السياحية النشطة التي تشهدها المنطقة.

وقال الفرجات أن العام المقبل سيشهد تغيراً ملموساً للخدمات في لواء البترا، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المشاريع في اللواء ستعمل على توفير خدمات مختلفة وفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وتخفيف أزمات السير في المنطقة، وربط الأحياء ببعضها.

وكشف الفرجات عن نية السلطة لفتح مواقف مشروع تطوير وسط المدينة أمام المواطنين والزوار مع نهاية الشهر الحالي لتسهم بالتخفيف من أزمات السير التي يعاني منها وسط المدينة، بالإضافة إلى إعادة النظر في تنظيم السير في لواء البترا عبر عدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لاسيما في منطقة وسط المدينة والشارع السياحي من خلال مشاريع جديدة أبرزها موقف باصات عين موسى والشارع الشرياني.

وقال الفرجات أن السلطة قد حصلت على قرارات إزالة للمخالفين والمعتدين على الأرصفة في منطقة وسط المدينة ووقعت إنذارات للمخالفين لإزالة المخالفات من قبل المخالفين مع ضمان عدم عودتهم للإعتداء على الأرصفة.

وأضاف الفرجات أن السلطة تتجه لإنشاء أسواق في الأحياء لتخفيف الضغط على منطقة وسط المدينة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين في الأحياء، مشيراً إلى أن السلطة ستعمل أيضاً على إنشاء مجمع للدوائر الحكومية.

من جهته أكد مدير شرطة غرب معان العقيد فلاح المجالي أن الوضع الأمني في لواء البترا ممتاز جداً، ويوجد تعاون كبير من قبل المواطنين والجهات الحكومية مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف المجالي أن المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة شريكة مع الأجهزة الأمنية في توفير البيئة الآمنة والملائمة لزوار منطقة البترا خصوصاً مع الحركة السياحية النشطة التي تشهدها منطقة البترا وإقترابها من المليون سائح لأول مرة في تاريخها.



وحضر الإجتماع نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض البنية التحتية المهندس عبدالمنعم أبو هلاله ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة المهندس ماجدالحسنات ومدير شرطة غرب معان العقيد فلاح المجالي ورئيس مركز أمن البترا المقدم رائد السعودي.

ويتبع المجلس المحلي لمركز أمن البترا، ويعمل كحلقة وصل بين المركز والمجتمع المحلي في لواء البترا، ويمثل أعضاؤه جمعيات وجهات مختلفة من المجتمع المحلي في المنطقة.

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