الرئيسية | محليات قسم الشؤون النسائية التابع لاوقاف الكرك ينظم دورة توعوية في الصحة النسائية

وطنا اليوم-تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وبتوجيهات من معالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.ومتابعة الفاضلة مديرة مديريةالشؤون النسائية تابع الكرك برئاسة الفاضلة هند جمال الضمور رئيسة القسم تنفيذ التوجيهات الملكية...مبادرة اردن النخوة والعمل على التشاركية والتشابك مع مؤسسات الدولةالمختلفة في المحافظة وهيئات المجتمع المحلي وتجمع لجان المرأة والبرنامج الاردني لسرطان الثدي .مما ساهم في ترسيخ مبدأ المحبة والاخاء وقبول الاخر وترسيخ مفهوم حماية الاسرةمن خلال الترابط الاسري والاسرة الممتدة ومبدأ التعاون والمحبة والعمل على توعية الاسر بمخاطر المخدرات وكيفية الوقاية منها من خلال الدورات والندوات وكذلك التوعية في الجانب الصحي والتعريف بمرض السرطان والوقاية منه بالفحص المبكر ،مما ساهم في التوعية الصحية لنساء المجتمع المحلي في الكرك وكل ذلك من خلال عقد دورات عديدة بهذا الخصوص من خلال المختصين من البرنامج الاردني لسرطان الثدي .وعمل القسم خلال العام ٢٠١٩ على عقد المراكز الصيفية لحفظ كتاب الله وعقد الدورات والفحوصات للمشاركين في السابقة المحلية لحفظ كتاب الله في محافظات الجنوب وكل ماتقدم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمبادرة اردن النخوة .وسنعمل على الاستمرار بالعطاء والوفاء للقيادة الهاشميةحفظ الله الاردن ملكا وشعبا وادام علينا نعمة الامن والامان.

















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