الرئيسية | محليات مكافحة الفساد ترد على قوى الشد العكسي بالأردن

وطنا اليوم-عمان:تابع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام كبير ردود أفعال ومواقف وتعليقات قوى الشد العكسي إزاء عدد من القضايا التي أحالها المجلس إلى النيابة العامة التزاماً منه بالمهام والواجبات التي يرتبها القانون على عاتق الهيئة وكوادرها الملتزمة بإنفاذ معايير النزاهة ومبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا والملفات كافة وفقاً لقواعد الحق والعدالة دون تردد أو تباطؤ في اتخاذ القرار المنسجم مع أحكام القانون .

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن مثل هذه المواقف السلبية تجاه عمل الهيئة لن يزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا وإنّ عزوفها عن الرد على بعض التعليقات أو الإفصاح عن كُنه القضايا والملفات المحالة منها إلى النيابة العامة ويتطرق إليها الرأي العام عادة يأتي حرصاً منها في المحافظة على متطلبات السرية والتحقيق الاحترافي الذي ينتصر دائماً للحقيقة بصرف النظر عن مراكز من تطولهم شبهات الفساد .

وقال المصدر أن مجلس الهيئة ووفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ملتزم بمراقبة نمو الثروة غير الطبيعي وفقاً لقانون الكسب غير المشروع دون مغالبة أو مبالغة وعلى قاعدة سيادة القانون وحرمة المال العام والثقة العامة مؤكداً أن مجلس الهيئة سيتابع ملفات الفساد كافةً متسلحاً بالدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة التي توجه على الدوام بالعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وعلى دعم المواطن الأردني المنتمي الواعي .

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. 1 - سامر ابو الفزعات السؤال المطروح بهد اثبات واقعه الفساد



ما خو الاجراء الذي يتخذ ضد المتورطين بالفساد والافساد ؟؟



وهل ستستعاد اموال المساهمين في اسهم الشركه المعنيه بالفساد ؟؟ 2 - شلقم المقداري صباح الخير



لماذا التأخير بنشر تعليقات القراء ؟؟؟؟؟؟؟ 3 - سحر نتمنى ونحن نثق بهذه الدائره المحترمه ومنتسبوها ممثله برئيسها المحترم ولا نقول لهم الا الله يعطيكوا العافيه وعملكم مقدر ونثمنه ومن يعمل ينتقد اما جهلا بالناقد او حسدا ولكن سؤالي كيف يتم زنقلة وغنى بعض رؤساء الحكومات والوزراء المتقاعدين وبعض المتنفذين سريعا دون مراقبه . هل لديهم شركات سفن وطائرات تدر عليهم هذا الربح السريع قبل تقلدهم هذه المناصب من اين جنوا هذه الثروه فان كانت حلالا وورثوها اب عن جد فهنيئا لهم وان كانت غير ذالك فهم ضدكم وضد الوطن وضد جلالة سيدنا والشعب الاردني .سلط الله عيونكم وعقولكم واياديكم الطاهره على كل فاسد خوان وجعل عملكم بميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا عن الشعب الاردني الطيب