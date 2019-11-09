الرئيسية | محليات إجتماع مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقرار نظام الخدمة المدنية الجديد

وطنا اليوم ـ عمان عقد مجلس الخدمة المدنية إجتماعه اليوم برئاسة وزير العمل/ رئيس المجلس نضال فيصل البطاينة وحضور كل من وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي والتعليم العالي محي الدين توق والصحة سعد جابر والمالية الدكتور محمد العسعس والعين امل فرحان ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي دكتور بشير الزعبي ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري والدكتور رائد عبابنة.



وناقش الإجتماع مضامين مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس.



كما ناقش الاجتماع بعض الجوانب ذات العلاقة بادخال مفهوم المسارات المهنية على مختلف وظائف الخدمة المدنية وربطها بالمسار الوظيفي والتدريبي للموظف العام بما ينعكس ايجابا على كفاءة الموظفين وبالتالي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.



وتم الاتفاق على تأجيل اعتماد نظام الخدمة المدنية الى الجلسة القادمة لمنح اعضاء المجلس الجدد مزيدا من الوقت لدراسته وإبداء الرأي والملاحظات تمهيدا لإقراره من قبل المجلس ورفعه الى مجلس الوزراء.

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