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إجتماع مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقرار نظام الخدمة المدنية الجديد
وطنا اليوم ـ عمان
عقد مجلس الخدمة المدنية إجتماعه اليوم برئاسة وزير العمل/ رئيس المجلس نضال فيصل البطاينة وحضور كل من وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي والتعليم العالي محي الدين توق والصحة سعد جابر والمالية الدكتور محمد العسعس والعين امل فرحان ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي دكتور بشير الزعبي ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري والدكتور رائد عبابنة.
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