وطنا اليوم ـ عمان
نشرت أمانة عمّان الكبرى، فجر السبت، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تذكيراً للأردنيين، حول "الاغلاقات والتحويلات" في العاصمة عمّان، لارشادهم.
وقالت الأمانة في منشورها: ان هنالك إغلاقات وتحويلات مرورية على شارع الاستقلال ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد.
وتضمنت الاغلاقات والتحويلات الجديدة:
⛔ إغلاق كلي لشارع الاستقلال فجر يوم السبت المقبل الموافق 9/11؛ لغايات فك جسر المشاة الموجود على شارع الاستقلال وتحديدا أمام مسجد عمر بن الخطاب.
⬅️ تحويل حركة السير القادم من دوار الداخلية لشارع زين العابدين والمحاذي لدائرة الرقابة الصحية والانعطاف باتجاه شارع محمود كريشان والعودة لشارع الاستقلال.
⬅️ تحويل السير القادم من جسر النشا إلى منطقة الهاشمي الشمالي عبر شارع الأمير راشد والعودة إلى شارع وادي المربط والموازي لشارع الاستقلال وصولا لشارع الاستقلال.
? ستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل.