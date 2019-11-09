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وطنا اليوم ـ عمان نشرت أمانة عمّان الكبرى، فجر السبت، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تذكيراً للأردنيين، حول "الاغلاقات والتحويلات" في العاصمة عمّان، لارشادهم.



وقالت الأمانة في منشورها: ان هنالك إغلاقات وتحويلات مرورية على شارع الاستقلال ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد.



وتضمنت الاغلاقات والتحويلات الجديدة:



⛔ إغلاق كلي لشارع الاستقلال فجر يوم السبت المقبل الموافق 9/11؛ لغايات فك جسر المشاة الموجود على شارع الاستقلال وتحديدا أمام مسجد عمر بن الخطاب.



⬅️ تحويل حركة السير القادم من دوار الداخلية لشارع زين العابدين والمحاذي لدائرة الرقابة الصحية والانعطاف باتجاه شارع محمود كريشان والعودة لشارع الاستقلال.



⬅️ تحويل السير القادم من جسر النشا إلى منطقة الهاشمي الشمالي عبر شارع الأمير راشد والعودة إلى شارع وادي المربط والموازي لشارع الاستقلال وصولا لشارع الاستقلال.



? ستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل.

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