صفقات بيع عقارات مقدسية مشبوهة تتم في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.
وقال الشيخ صبري إن هناك صفقات بيع لبعض البيوت والعقارات في البلدة القديمة، من قبل ما وصفهم بالشواذ المارقين وأصحاب النفوس المريضة الخبيثة” الذين يُطالبون بمبالغ خيالية بالملايين لبيع العقارات، مطالباً بملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات.
وأضاف أن بعض صفقات البيع "المشبوهة” تتم عن طريق مكاتب محامين "مرتزقة” على حد وصفه في الأردن، حيث تم ملاحقة أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع.وأكد صبري على فتوى تجريم ومقاطعة مسربي العقارات، وقال: "لا يغسّلون ولا يكفّنون ولا يصلّى عليهم”.
كما دعا جميع المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، في ظل الاقتحامات اليومية للمستوطنين، خاصة في الأعياد اليهودية التي ترتفع فيها أعداد المُقتحمين.