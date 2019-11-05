الرئيسية | محليات اسحاقات : خطط لاخراج الأسر والأفراد بالأردن من الفقر

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ان الوزارة تمتلك برامج وخطط استراتيجية سيتم التوجه بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت اسحاقات الجمعة، انه سيتم التوجه خلال المرحلة المقبلة الى تنفيذ برامج استراتيجية للحماية الاجتماعية، حيث تشمل تلك البرامج التوسع في شمول الاسر الفقيرة في برامج صندوق المعونة الوطنية، وخاصة في برنامج الدعم التكميلي من أجل تمكين الأسر اقتصاديا.

وأضافت اسحاقات ان وزارة التنمية ستتعاون مع وزارة العمل لتنفيذ خطط لاخراج الأسر والأفراد من الفقر عبر تمكينهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لضمان تشغيلهم وايجاد دخل لهم.

وكشفت اسحاقات عن اعداد خطة الدمج وبدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة والفئات الهشة الأخرى، حيث سيتم تحويل دور ومراكز الايواء الحكومية والخاصة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة.

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