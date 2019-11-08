الرئيسية | محليات الأردن يستعد للاحتفال بالسائح رقم مليون

وطنا اليوم-عمان:قال خبراء في القطاع السياحي إن الشركات السياحية تنتظر الاحتفال بالسائح رقم مليون لهذا العام، مشيرين إلى أنهم يتلقّون اتصالات وطلبات حجوزات كثيفة للأشهر القادمة.

أما مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني فقال إن حركة سياحية غير مسبوقة تشهدها محافظة مأدبا وأن الوفود السياحية تتنافس على الحجوزات في فنادق مأدبا، مشيراً إلى أن عدد السواح الذين دخلوا المحافظة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول هو 534,780 سائحا وهو رقم تاريخي تأتي فيه مأدبا ثانياً بعد البتراء في عدد السواح لهذا العام، مبيناّ أن أعلى رقم يومي قياسي لدخول السواح إلى مأدبا هو 89 ألف سائح دخلوا إليها في يوم واحد.

واضاف أن مأدبا اليوم والأمس وكل يوم تشهد طفرة في عدد السواح وأن أقل يوم تستقبل فيه ما يقارب 2000 سائح يأتون لزيارة الكثير من الأماكن السياحية والأثرية النادرة، موضحاً أن التخفيضات والعروض على رحلات الطيران هو سبب رئيس في الحركة السياحية الكثيفة التي يعمها أجواء الفرح والطمأنينة التي يتميز بها الأردن.

وفي ثغر الأردن الباسم، قالت مديرة سياحة العقبة ربى القسوس إن العقبة استقبلت أمس الخميس ثلاث بواخر سياحية قدِمَ على متنها 2280 سائحا، كما وتصل اليوم الجمعة باخرة سياحية على متنها 2055 سائحا، مبينة أنه ومنذ بداية العام وصل 57 باخرة سياحية وأنه وحتى نهاية العام سيكون عدد البواخر السياحية التي تستقر في العقبة 71 باخرة.

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