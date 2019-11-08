الرئيسية | محليات الحكومة تشكل لجنة لإدارة الأزمات السياحية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة ان الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات السياحية، وستجمع هذه اللجنة المنظومة السياحية وجميع الأطراف المعنية الرسمية والخاصة بالقطاع السياحي.

واضافة شويكة أن هذه اللجنة ستعمل على رفع درجات التنسيق بين المنظومة السياحية والأطراف المعنية، وتعزيز تكاملية الادوار بين هذه الاطراف، بالإضافة الى تعزيز المنظومة الأمنية في المواقع السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة شويكة، بحضور أمين عام الوزارة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ومدير دائرة الآثار العامة، ومدير إدارة الشرطة السياحية، ومدير متحف الأردن، ورؤساء الجمعيات السياحية، لتقييم تداعيات حادثة جرش، ومناقشة كافة السبل الكفيلة بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للسائح .

وأشارت شويكة إلى إن حادثة جرش حادث فردي قد يحدث في جميع مدن العالم، وأن الحادثة لا تعبر عن الأردنيين ومحبتهم لضيوفهم السياح، وسيبقى الأردن بلد الأمن والآمان بفضل قيادته الهاشمية وجهود أجهزته الامنية، مشيرة الى أن الحادث لم يؤثر على حجوزات المجموعات السياحية ولا على أعداد السياح المتواجدين بالمملكة.

وارتفع النمو بأعداد السياح في شهر تشرين الأول حيث بلغ 15 بالمئة في كافة مناطق المملكة، وفي مدينة البترا 43 بالمئة، وجرش 64 بالمئة، وادي رم 44 بالمئة، مادبا 41 بالمئة، المغطس 33 بالمئة، جبل نيبو 24 بالمئة، حسب الوزيرة شويكة.

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