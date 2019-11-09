الرئيسية | محليات وزير الأشغال: العام المقبل عام الصيانة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إن العام المقبل سيكون "عام الصيانة"، حيث ستركز الوزارة على صيانة الطرق والأبنية بما يضمن ديمومتها والحفاظ عليها.

وشدد العموش حرصة الوزارة على استكمال الطرق والأبنية التي يتم العمل عليها حاليا ضمن الجدول الزمني، وأهمها مشروع الطريق الصحراوي الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية والتنموية مؤكدا إنهاء المشروع صيف العام المقبل.

وأشار العموش إلى أن هناك حرصا حقيقيا للمحافظة على البنية التحتية التي يتمتع بها الأردن والتي تعتبر ثروة وطنية، مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون "عام الصيانة" حيث ستركز الوزارة على صيانة الطرق والأبنية بما يضمن ديمومتها والحفاظ عليها.

ولفت إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة قبل أسبوعين والهادفة إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب، حيث يحتاج الركود الاقتصادي لمحركات تدفع عجلة الاقتصاد وتحقق النمو المطلوب وكسر حالة الركود أو الجمود.

وقال هناك 40 قطاعا اقتصاديا ترتبط بقطاع الإسكان جميعها ستستفيد من المشاريع التي تضمنتها خطة التحفيز الحكومية والتي من المنتظر أن تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية من خلال فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع إضافة إلى تنشيط قطاع المصارف وتشجيع الصناعة المحلية ودفع الحركة التجارية.

وأضاف أن الحكومة توسعت بشكل غير مسبوق في مشاريع القطاعين التربوي والصحي خلال الأعوام 2018-2020 لافتا إلى أن وزارة الأشغال عملت في 423 مشروعا مدرسيا بعضها أنجز وسلم إلى وزارة التربية والتعليم وبعضها الاخر لازال قيد الإنجاز، فيما نفذت وتنفذ 45 مشروعا صحيا من بينها 5 مستشفيات جديدة.

وأعتبر العموش أن مشروع الطريق الصحراوي ومشروع جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة إضافة إلى مشاريع المستشفيات الخمس الجديدة تعد أبرز المشاريع المتوقع الانتهاء منها بدءا من منتصف العام المقبل.

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