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3.5 مليار دينار التداول في سوق العقار بانخفاض 19٪
وطنا اليوم-عمان:بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.581 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 67.711 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (39%) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بـ 25.77 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (15%)، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية بـ 23.53 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (13%).
وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات شهر تشرين الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (72) عقاراً، والجنسيّة العراقية بالمرتبة الثانية وبفارق عقارٍ واحدٍ بمجموع (71) عقاراً، وثالثاً حملة الوثيقة الغزاوية وبفارقِ عقارين بمجموع (69) عقاراً.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: 6.78 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (33%) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثانية بـ 3.85 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (19%)، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثالثة بحوالي 3.7 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (18%).
وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات العشرة أشهر الأولى (66%) بمجموع 123.21 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 62.08 مليون دينار.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول من العام 20.58 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق من نفس العام، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر بلغت 5.40 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (13%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 25.99 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، حيث جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 3.34 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت 3.27 مليون دينار، تلتها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بـ 2.14 مليون دينار، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بحوالي 1.89 مليون دينار.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام العام 12,581 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، توزعت على (4,149) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و (8,432) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,900) شقةً، و(2,249) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,211) شقةً و (7,221) أرضاً.
وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر تشرين الأول من العام: (856) معاملةً بنسبةٍ بلغت (7٪) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (25,090,674) م2، ومساحة الشقق بلغت: (487,428) م2
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