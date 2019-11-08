3.5 مليار دينار التداول في سوق العقار بانخفاض 19٪

وطنا اليوم-عمان:بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.581 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وبلغت نسبة التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول أول عشرة أشهر من العام (69%) تقريباً بمجموع 2.460 مليار دينار تقريباً.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (398) مليون دينار تقريبا، بانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأشهر العشرة الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (580) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (562) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع (455) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 67.711 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (39%) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بـ 25.77 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (15%)، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية بـ 23.53 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (13%).

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول من العام، (325) عقاراً، منها (187) شقةً و(138) أرضاً، مساحتها (561,27)م2 للشقق و(023,556,3) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 20.66 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (41%) مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق: منها 12.27 مليون دينار بنسبة (59%) للشقق، و8.38 مليون دينار بنسبة (41%) للأراضي.

وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات شهر تشرين الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (72) عقاراً، والجنسيّة العراقية بالمرتبة الثانية وبفارق عقارٍ واحدٍ بمجموع (71) عقاراً، وثالثاً حملة الوثيقة الغزاوية وبفارقِ عقارين بمجموع (69) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: 6.78 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (33%) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثانية بـ 3.85 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (19%)، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثالثة بحوالي 3.7 مليون دينار بنسبةٍ بلغت (18%).

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (717) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (454) مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب: (353) مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان: (348) مليون دينار تقريباً.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 185.29 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (18%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر بلغت 48.65 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (24%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 233.95 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، حيث جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 30.04 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت 23.20 مليون دينار، تلتها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمان بحوالي 19.35 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت 18.99 مليون دينار.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات العشرة أشهر الأولى (66%) بمجموع 123.21 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 62.08 مليون دينار.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول من العام 20.58 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق من نفس العام، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر بلغت 5.40 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (13%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 25.99 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، حيث جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 3.34 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت 3.27 مليون دينار، تلتها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بـ 2.14 مليون دينار، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بحوالي 1.89 مليون دينار.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (66%) بمجموع 13.63 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات 6.95 مليون دينار.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 103,871 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (5%) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على (35,815) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (34%)، و(68,056) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (66%).

كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (16,793) شقةً، و(19,022) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (8,837) شقةً و(59,219) أرضاً.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام العام 12,581 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، توزعت على (4,149) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و (8,432) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,900) شقةً، و(2,249) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,211) شقةً و (7,221) أرضاً.

وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر تشرين الأول من العام: (856) معاملةً بنسبةٍ بلغت (7٪) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (25,090,674) م2، ومساحة الشقق بلغت: (487,428) م2