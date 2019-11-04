الحرارة أعلى من معدلاتها

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وطنا اليوم-عمان:تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر في الأجواء كميات من السحب المتوسطة والعالية, وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتثير بعض الأتربة في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة تكون درجة الحرارة : 26 درجة مئوية والرياح شمالية معتدلة السرعة

اما في ساعات المساء, تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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