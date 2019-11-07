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العضايلة: الدولة منشغلة بتسكين الأزمات بدلاً من معالجتها
وطنا اليوم-عمان:حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من استمرار النهج الحكومي في تسكين الأزمات التي يشهدها الوطن بدل معالجتها بشكل جذري مما ساهم في تراكم هذه الأزمات وتفاقمها في مختلف المجالات، مشيراً إلى تضاعف مديونية الموازنة لتبلغ 30 مليار دينار، وتراجع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتراجع حالة الحريات العامة وفقدان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفاقم حالة الانسداد السياسي، حيث أكد معالجة هذه الأزمات بشكل جذري يتطلب تحقيق الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً وفق رؤية وطنية توافقية.
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