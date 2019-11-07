الرئيسية | محليات منع مواطنين من الوصول إلى الوطني لحقوق الإنسان

وطنا اليوم-عمان:منعت الأجهزة الأمنية مواطنين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسة والفرعية بين الدوارين الخامس والرابع.

وكان مواطنون لبّوا دعوة حراك أبناء قبيلة بني حسن من أجل الاعتصام أمام المركز الوطني لحقوق الانسان وذلك لمطالبة المركز بالنهوض بمسؤولياته ووقف التغوّل الأمني والرسمي على الناشطين في الحراك الشعبي والافراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال ناشطون حاولوا الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان إن الأجهزة الأمنية أغلقت حتى الطرق الفرعية التي يمكن أن توصلهم إلى المركز الوطني، مستهجنين التعامل الرسمي والحكومي مع ملفّ حقوق الانسان.

وطالبوا القائمين على شؤون المركز باتخاذ الاجراءات التي تكفل وصولهم إلى مدخل المركز، أو الاستقالة من مواقعهم وعدم الاستمرار بمنح شرعية زائفة للمركز الوطني.

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