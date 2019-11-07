الرئيسية | محليات الرزاز : المرحلة القادمة مهمة وستشهد نشاطا كبيرا

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان التعديل الوزاري الذي جرى على حكومته اليوم، يأتي بعد حزمة اجراءات اطلقتها الحكومة الاسبوع الماضي، وعملية تراكمية لاصلاحات تمت في الفترة الماضية وبدات تؤتي اكلها، وجاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية للاسراع في عملية الاصلاح والتطوير التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.

واعلن رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني، ان الحكومة ستطلق تباعا وعلى مدى الاسابيع القادمة حزما تحفيزية اضافية سيكون لها تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة والمواطنين.

واشار الرزاز الى ان المسيرة الماضية للحكومة كانت بمعية زملاء من الوزراء قدموا جهودا مشكورة لخدمة الوطن، مؤكدا ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون عنوانه "تشغيل ابنائنا الاردنيين لان هذا هاجس لدى كل الاسر الاردنية في جميع مناطق المملكة".

واكد ان التشغيل لا يقتصر على مهام وزارة العمل فقط، بل يتطلب نموا اقتصاديا ومعالجة قضايا الفقر، التي لا يمكن ان تحل بشكل جذري الا اذا زادت نسبة المشتغلين بين الشباب والشابات الاردنيين .

كما اكد رئيس الوزراء ان المرحلة القادمة مهمة وستشهد نشاطا كبيرا، مضيفاً " بدأنا وبحمد الله نلمس بعض النتائج الايجابية لحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيرا، لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حيث تشير الاحصائيات الى تضاعف حجم التداول العقاري وبيوعات الاراضي والشقق خلال الايام الثلاث الاخيرة". وزاد، في التصريحات الصحفية، "هذا امر ممتاز لانه يحرك العجلة الاقتصادية وينعكس على جميع القطاعات الاخرى وعلى التشغيل، الذي يوليه جلالة الملك اهمية كبرى وصولا الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني".

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