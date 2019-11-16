منع دخول الإسرائيليين للباقورة اعتبارا من الأحد

وطنا اليوم-عمان:قالت القناة العبرية السابعة إن الأردن أبلغ مستشار وادي الأردن "ادين جرانبام" الخميس، أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيمنع المزارعين الإسرائيليين من دخول منطقة الباقورة.
وذكرت القناة العبرية السابعة أنه وبموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، تم تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل لمدة 25 عاماً ما سمح للمزارعين الإسرائيلين بالبقاء والسكن وإدارة مزارعهم هناك.
وأضافت أن المزارعين الإسرائيليين وجهوا رسالة طلبوا فيها عدم إنهاء اتفاقية التأجير ولكن دون رد.
ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن العام الماضي إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل مراسل القناة العبرية 13 عن رئيس مجلس وادي الأردن قوله، "أبلغتنا الحكومة الأردنية أنه اعتبارا من يوم الأحد، لم يعد هناك مدخل إلى الباقورة (نهاريم)".