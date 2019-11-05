الرئيسية | محليات السائحة المصابة بحادثة جرش تغادر الأردن قريباَ

وطنا اليوم-عمان:اكد السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر ان المواطنة السويسرية التي تعرضت للاعتداء مع عدد من السياح والمواطنين في جرش الأربعاء تتعافى وستكون قادرة على المغادرة الى سويسرا خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال ان وزارة الخارجية السويسرية تابعت وساعدت السائحة السويسرية التي تعرضت للطعن امس حيث تم الاعتناء بها طبيا وصحتها في حالة مستقرة.

واشار الى انه تم الاتصال شخصيا بوزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس من قبل نظيره وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي وتم التأكيد له على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتها. واضاف تأسف وزارة الخارجية السويسرية وتدين هذا الهجوم وترسل أعمق مواساتها لجميع الضحايا وعائلاتهم. واشار الى ان قنصل سويسرا في عمان قام بزيارة إلى ضحايا الحادث في مستشفى الملك الحسين اليوم. وقال ان سويسرا تشكر السلطات الأردنية على مساعدتها السريعة والفعالة والعاطفية في أعقاب الهجوم المؤسف يوم أمس.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر