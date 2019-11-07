مفاجات التعديل .. مغادرة المعشر و4 سلطية وبقاء حماد

وطنا اليوم-عمان:دخل الحكومة خمسة وزراء جدد يحملون لقب "وزير " لأول مرة هم : الدكتور فارس بريزات، وزيراً للشباب والرياضة، وعمل مستشاراً في مكتب جلالة الملك عبدلله الثاني، هو اكاديمي حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 'كنت' البريطانية، شغل العديد من المناصب في الولايات المتحدة و في الاردن كباحث و اكاديمي، والدكتور وسام الربضي، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، حيث شغل المدير التنفيذي لمدينة الحسن العلميّة، الدكتور محمد الخلايلة، وزيرا للاوقاف، وشغل منصب مفتي عام المملكة وخالد سيف مدير النقل لدى شركة مجموعة ابو خضرا للنقل ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال السفير الاردني في العاصمة الروسية موسكو، امجد العضايلة ووزير الثقافة باسم الطويسي.

المفاجأة كانت في مغادرة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، الحكومة بعدما راجت تحليلات مؤخرا، ببقاء المعشر، كونه يشرف على "خطة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" التي يقودها القصر، رغم الملاحظات الرسمية والشعبية على اخفاقه خلال الفترة السابقة في مهمته ، وكذلك في مغادرة وزيرة الدولة لشؤون لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات.

وسبب بقاء وزير الداخلية"المثير للجدل"سلامة حماد، مفاجأة، بسبب الملاحظات العديدة على ادائه خلال 7 شهور الماضية من عمر الحكومة .

اما ابرز المفاجات ، فقد رفعت عشيرة بني حسن حصتها في الحكومة إلى وزيرين هما فلاح العموش ومحمد الخلايلة، كما حمل التعديل قدرة وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري والسياحة مجد شويكة عبور 3 حكومات و3 تعديلات ايضا على حكومة الرزاز.

كما تم إخراج ( 4 ) وزراء من السلط وهم : الدكتور رجائي المعشر والدكتور عبدالناصر ابو البصل والدكتور محمد ابو رمان و جمانة غنيمات.

ولم تنته المفاجآت في تعديل الرزاز "الرابع"، بالاستعانة بوزير التربية التعليم الاسبق، تيسير النعيمي، الذي قدم استقالته في وقت سابق بسبب مرض القلب واجراء تداخل جراحي في هذا الشأن.

الوزير الذي يحمل لقب "معالي" ولم يحمل حقيبة وزارية هو وزير الاعلام والاتصال امجد العضايلة، الذي انعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بلقب "معالي"ابان ادارته لاعلام الديوان الملكي الهاشمي سابقا ، وعودة الوزيرة نسرين بركات التي حملت حقيبة التنمية الاجتماعية، في حكومة سمير الرفاعي.

اما الوزراء الذين عبروا التعديل وبقوا في الحكومة وعددهم (18)هم : محمد العسعس مع مناقلته من التخطيط إلى المالية وابراهيم شحاحده وزيرا للزراعه وسامي الداود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ونضال البطاينة وزيرا للعمل وموسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية وسلامه حماد وزيرا للداخليه وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية وفلاح العموش وزيرا للاشغال العامة والاسكان و ايمن الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين و بسام التلهوني للعدل ومبارك ابو يامين وزير دولة للشؤون القانونية و طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين د.سعد جابر وزيراً للصحة ورائد ابو السعود وزيراً للمياه و ياسرة غوشة وزير دولة للتطوير المؤسسي ومجد شويكة وزيرة السياحة والاثار ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرابية .

التعديل الرابع على حكومة الرزاز الذي جاء كالاتي :

د. محمد الخلايلة وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية خلفا للوزير عبدالناصر ابو البصل

امجد العضايلة وزيرا للاعلام خلفا للوزيرة جمانة غنيمات

تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، خلفا للوزير موسى المعايطة.

نسرين بركات وزيرا للتنمية الاجتماعية خلفا بسمة اسحاقات

وسام الربضي وزيرا للتخطيط خلفا للوزير محمد العسعس

باسم الطويسي وزيرا للثقافة خلفا للوزير محمد ابو رمان

صالح الخرابشة وزيرا للبيئة خلفا للوزير ابراهيم الشحاحدة

محي الدين طوق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للوزير موسى المعايطة

محمد العسعس وزيرا للمالية خلفا للوزير عزالدين كناكرية

ابراهيم شحاحده وزيرا للزراعه (ثابت) بعد فصل البيئة عن الزراعة

سامي الداود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (ثابت)

نضال البطاينة وزيرا للعمل (ثابت)

موسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية(ثابت)

سلامه حماد وزيرا للداخليه (ثابت)

خالد سيف وزيرا للنقل خلفا للوزير انمار الخصاونة

وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية (ثابت)

فلاح العموش وزيرا للاشغال (ثابت)

ايمن الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين(ثابت)

فارس بريزات وزيرا للشباب خلفا للوزير محمد ابو رمان بعد فصل وزارة الثقافة عن الشباب

بسام التلهوني للعدل(ثابت)

مبارك ابو يامين وزير دولة للشؤون القانونية(ثابت)

طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين(ثابت)

د.سعد جابر وزيراً للصحة(ثابت)

رائد ابو السعود وزيراً للمياه(ثابت)

ياسرة غوشة وزير دولة للتطوير المؤسسي(ثابت)

مجد شويكة وزيرة السياحة والاثار (ثابت)

مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة (ثابت).

يذكر ان رئيس الوزراء عمر الرزّاز طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم الاثنين الماضي تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته الذي يتوقع ان يعلن عنه يوم غد الخميس

وأكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية

وشكّل الرزاز الحكومة في حزيران 2018، وأجرى خلال عام واحد 3 تعديلات على حكومته وشهد التعديل الأول بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تعيين 9 وزراء، وشمل التعديل الثاني في /كانون الثاني 2019، أربعة وزراء، والثالث في / أيار 2019، ثمانية وزراء