الرئيسية | محليات تعديل الرزاز .. هؤلاء الوزراء الخارجون

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7 تشرين الثاني الحالي: 1. معالي الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة. 2. معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 3. معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية. 4. معالي السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام. 5. معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة. 6. معالي المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل. 7. معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب. 8. معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية اليوم الخميس، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

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