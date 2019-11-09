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السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الرزاز
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وتاليا السير الذاتية للوزراء الجديد:
* أمجد عودة العضايلة وزيرا للإعلام:
ولد في مدينة الكرك في جنوب الأردن عام 1962، وأنهى دراسته الثانوية هناك ثم التحق بجامعة اليرموك لدراسة الصحافة والإعلام وتخرج منها في عام 1984.
بدأ حياته العملية في وزارة الإعلام وتم انتدابه للعمل في الديوان الملكي الهاشمي العامر عام 1989 إلى أن أصبح مديراً لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي العامر حتى تاريخ 30/9/2008 وقد انعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بعدة اوسمة ومنحه رتبة وزير.
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه مستشارا لجلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال برتبة وراتب وزير بتاريخ 20/2/2011 إلى 5/4/2012 ومن ثم تم تعيينه سفيراً في الخارجية حيث تم تعيينه سفيرا في تركيا عام 2012.
وشغل العضايلة قبل تعيينه وزيرا للاعلام منصب سفير المملكة في روسيا.
المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم
الدكتور وسام الربضي المدير التنفيذي لمدينة الحسن العلميّة
يعمل الدكتور فاريس بريزات حالياً رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، وعمل قبل ذلك مستشار رئيس ومدير للدراسات الاستراتيجية والتقييم في مكتب جلالةالملك لمدة اربع سنوات بين 2012-2016.
وعمل قبلها باحثاً مشاركاً ورئيساً مؤسساً لبرنامج الرأي العام في المركز في "المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات".
وقبل التحاقه في المركز في ايلول 2010، عمل الدكتور بريزات رئيساً مؤسسا للهيئة البحثية في "معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية" في جامعة قطر. كما عمل باحثاً في "مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية" منذ 2003 وحتى 2009. وتولى خلال هذه الفترة إدارة وحدة استطلاعات الرأي العام في المركز بين 2003 و2006، ونائباً لمدير المركز بين 2007-2009. وبين 2006-2007 عمل في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن وفي "لجنة الشؤون الخارجية" في "مجلس النواب الأمريكي".
حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "كنت" البريطانية عام 2003، والماجستير في علم الاجتماع السياسي من الجامعة نفسها. وقبل ذلك حصل على الدبلوم في حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جامعة "لوند" في السويد عام 1997، وعلى درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة مؤتة في الأردن.
يكتب الدكتور بريزات مقالا اسبوعيا بالانجليزية في الجوران تايمز يوم الاحد من كل اسبوع وآخر بالعربية في يومية الغد الأردنية، ويعلق للعديد من محطات التلفزة الدولية والمحلية، مثل، وليس حصراً على، بي بي سي البريطانية، سي سي تي في الصينية، دي دبليو الالمانية، ارتي الروسية، سي ان ان الامريكية، فرانس 24 الفرنسية، العربية، الحدث، سكاي نيوز عربية، الجزيرة العربية، والجزيرة الانجليزية. وظهرت تعليقاته في النيويورك تايمز، واشنطن بوست، تايمز اللندنية، دير شبيغل الألمانية، الحياة، والشرق الأوسط، والقدس العربي.
وفي المجال الأكاديمي، إضافة لعضويته في اللجنة العلمية الدولية للمسح العالمي للقيم، نشر مؤخرا عدة دراسات حول التطرف منها دراسة حول التطرف عند الشباب في الأردن مع مركز دراسات التطرف في جامعة جورج تاون الأمريكية، وأخرى حول التطرف في الأردن ودول المنطقة، وحول اللجوء السوري، و من منشوراته بالانجليزية كتاب "الاسلام والمسلمون والديمقراطية الليبرالية" من منشورات "لامبرت" الاكاديمية 2010، و ورقة بعنوان "معنى الديمقراطية: كيف يفكر العرب؟" في مجلة الديمقراطية في واشنطن تشرين الأول 2010. وورقة في كتاب بعنوان "اثر القنوات الفضائية على الرأي العام العربي"، في كتاب الاعلام العربي الجديد، من منشورات ايثاكا برس، 2010.
* محمد الخلايلة وزيرا للاوقاف:
مواليد مدينة الزرقاء ولد عام 1967م متزوج وله ستة من الأبنــــــاء
المؤهـلات العلميـة
دكتوراه فقه وأصوله - أصول فقه عام 2009م، جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير ممتاز.
المناصب التي شغلها والخبـرات العمليـة
الاسم : السيد تيسير منيزل النهار النعيمي
المؤهلات العلمية :-
- دكتوراة الفلسفة في علم النفس التربوي –جامعة بتسبرغ /امريكا 1986
اهم المناصب التي شغلها :-
- 1977-1983 معلم في المرحلة الثانوية بمدينة اربد
- 2007 - 2009 وزير التربية والتعليم
* محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي:
مكان وتاريخ الولادة : عمان -1944
المؤهلات العلمية :-
المناصب التي شغلها :-
الاوسمة :-
- وسام الاستقلال من الدرجة الاولى 2000
* باسم الطويسي وزيرا للثقافة:
عميد معهد الإعلام الأردني، ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني.
وقد شغل قبل ذلك مدير مركز دراسات التنمية في جامعة الحسين بن طلال، ومستشار رئيس الجامعة وأستاذ مساعد في قسم الإعلام والدراسات الإستراتيجية. وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن لدورتين.
حائز على درجة الدكتوراه في الدراسات الإعلامية. وقد صدرت له أربعة كتب، إضافة إلى العديد من البحوث في دوريات علمية عالمية.
وتتركز اهتماماته البحثية في الشؤون الإعلامية، الإعلام والتنمية، الإعلام الجديد، الشؤون والقضايا الإستراتيجية، الأنثروبولوجيا السياسية. وهو عضو مؤسس لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في الأردن.
* صالح الخرابشة وزيرا للبيئة:
المؤهل العلمي:
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الاقليمية دورغابور / الهند عام 1991
الخبرات العملية:
- مهندس مراقبة جودة عام 1994
- مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995
- ادارة المشاريع الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995
- مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي
- استاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمة عام 2003
- تعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير ادارة المشاريع
- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009
- عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
- عضو مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع
- عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع
- عضو مجلس ادارة مؤسسة الائتمان الزراعي
- عضو مجلس ادارة هيئة الموارد الطبيعية
- وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018.
* محمد العسعس وزيرا للمالية:
الاسم: محمد محمود العسعس
مكان وتاريخ الولادة:
الوظيفة الحالية: وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
المؤهل العلمي:
الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والسياسة العامة من جامعة هارفارد
اهم المناصب التي شغلها:
عميد مشارك لشؤون الادارة ودراسات البكالوريوس والانشطة العامة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة
* ابراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة:
الاسم : إبراهيم صبحي محمد الشحاحدة
مكان وتاريخ الميلاد: الطفيلة 1973
الوظيفة الحالية: وزير الزراعة ووزير البيئة
المؤهلات العلمية:
بكالوريس هندسة زراعية تخصص تربة وري/الجامعة الاردنية 1998-1999م
اهم الوظائف التي شغلها:
نائب في مجلس النواب السابع عشر 2013-2016.
خالد سيف وزيرا للنقل
الجانب الأكاديمي
- الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة غرب سيدني
- الماجستير في مبادئ وفلسفة البحث العلمي من جامعة نورث هامبتون في انجلترا
- مرشح للدكتوراه في اللوجستيات والنقل من جامعة نورث هامبتون
الحياة العملية
- ممارس معتمد من قبل مجلس سلسله التزويد والتوريد في الولايات المتحدة
- مدير قسم التزويد والنقل واللوجستيات في شركة نستلة
- مدير اقليمي للاعمال اللوجستية والتزويد والنقل في مجموعة السلطان الكويتية التي تملك في الاردن السيفوي
- مدير العمليات في المتكاملة للنقل المتعدد
- المدير العام في مجموعة ابو خضر للسيارات
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