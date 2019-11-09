السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الرزاز

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وتاليا السير الذاتية للوزراء الجديد:

* أمجد عودة العضايلة وزيرا للإعلام:

ولد في مدينة الكرك في جنوب الأردن عام 1962، وأنهى دراسته الثانوية هناك ثم التحق بجامعة اليرموك لدراسة الصحافة والإعلام وتخرج منها في عام 1984.

بدأ حياته العملية في وزارة الإعلام وتم انتدابه للعمل في الديوان الملكي الهاشمي العامر عام 1989 إلى أن أصبح مديراً لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي العامر حتى تاريخ 30/9/2008 وقد انعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بعدة اوسمة ومنحه رتبة وزير.

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه مستشارا لجلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال برتبة وراتب وزير بتاريخ 20/2/2011 إلى 5/4/2012 ومن ثم تم تعيينه سفيراً في الخارجية حيث تم تعيينه سفيرا في تركيا عام 2012.

وشغل العضايلة قبل تعيينه وزيرا للاعلام منصب سفير المملكة في روسيا.



* الدكتور وسام الربضي وزيرا للتخطيط:

المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم

الدكتور وسام الربضي المدير التنفيذي لمدينة الحسن العلميّة



* الدكتور فارس بريزات وزيرا للشباب:

يعمل الدكتور فاريس بريزات حالياً رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، وعمل قبل ذلك مستشار رئيس ومدير للدراسات الاستراتيجية والتقييم في مكتب جلالةالملك لمدة اربع سنوات بين 2012-2016.

وعمل قبلها باحثاً مشاركاً ورئيساً مؤسساً لبرنامج الرأي العام في المركز في "المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات".

وقبل التحاقه في المركز في ايلول 2010، عمل الدكتور بريزات رئيساً مؤسسا للهيئة البحثية في "معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية" في جامعة قطر. كما عمل باحثاً في "مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية" منذ 2003 وحتى 2009. وتولى خلال هذه الفترة إدارة وحدة استطلاعات الرأي العام في المركز بين 2003 و2006، ونائباً لمدير المركز بين 2007-2009. وبين 2006-2007 عمل في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن وفي "لجنة الشؤون الخارجية" في "مجلس النواب الأمريكي".

حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "كنت" البريطانية عام 2003، والماجستير في علم الاجتماع السياسي من الجامعة نفسها. وقبل ذلك حصل على الدبلوم في حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جامعة "لوند" في السويد عام 1997، وعلى درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة مؤتة في الأردن.

يكتب الدكتور بريزات مقالا اسبوعيا بالانجليزية في الجوران تايمز يوم الاحد من كل اسبوع وآخر بالعربية في يومية الغد الأردنية، ويعلق للعديد من محطات التلفزة الدولية والمحلية، مثل، وليس حصراً على، بي بي سي البريطانية، سي سي تي في الصينية، دي دبليو الالمانية، ارتي الروسية، سي ان ان الامريكية، فرانس 24 الفرنسية، العربية، الحدث، سكاي نيوز عربية، الجزيرة العربية، والجزيرة الانجليزية. وظهرت تعليقاته في النيويورك تايمز، واشنطن بوست، تايمز اللندنية، دير شبيغل الألمانية، الحياة، والشرق الأوسط، والقدس العربي.

وفي المجال الأكاديمي، إضافة لعضويته في اللجنة العلمية الدولية للمسح العالمي للقيم، نشر مؤخرا عدة دراسات حول التطرف منها دراسة حول التطرف عند الشباب في الأردن مع مركز دراسات التطرف في جامعة جورج تاون الأمريكية، وأخرى حول التطرف في الأردن ودول المنطقة، وحول اللجوء السوري، و من منشوراته بالانجليزية كتاب "الاسلام والمسلمون والديمقراطية الليبرالية" من منشورات "لامبرت" الاكاديمية 2010، و ورقة بعنوان "معنى الديمقراطية: كيف يفكر العرب؟" في مجلة الديمقراطية في واشنطن تشرين الأول 2010. وورقة في كتاب بعنوان "اثر القنوات الفضائية على الرأي العام العربي"، في كتاب الاعلام العربي الجديد، من منشورات ايثاكا برس، 2010.

* محمد الخلايلة وزيرا للاوقاف:

مواليد مدينة الزرقاء ولد عام 1967م متزوج وله ستة من الأبنــــــاء

المؤهـلات العلميـة

دكتوراه فقه وأصوله - أصول فقه عام 2009م، جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير ممتاز.

ماجستير فقه وأصوله، عام 2001م، الجامعة الأردنية، بتقدير جيد جدا.

بكالوريوس شريعة، تخصص فقه وأصوله، عام 1995م، جامعة اليرموك، بتقدير ممتاز.

دبلوم شريعة كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية تخصص إمامة ووعظ، الأول على مستوى المملكة.

المناصب التي شغلها والخبـرات العمليـة

الأمين العام لدائرة الإفتاء العام اعتبارا من 1/6/2011م ولغاية 22/1-2017.

الأمين العام لدائرة الإفتاء العام بالوكالة اعتبارا من تاريخ 24/11/2010م حتى تاريخ 1/6/2011م.

عضو مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني اعتبارًا م-ن تاريخ 1/11/2011م وحتى تاريخه.-

عضو مجلس الإفتاء الأردني اعتبارًا من 1/9/2008م وحتى تاريخ 1/6/2011م.

--مفتي محافظة العاصمة/ عمــان اعتبارًا من 1/9/2008م وحتى تاريخ 1/6/2011م.

الناطق الرسمي والإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام حتى تاريخ 1/6/2011م.

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية للصكوك الإسلامية في هيئة الأوراق المالية.

المشاركة بوضع مشروع قانون ضمان الودائع للمصارف الإسلامية.

عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية، وحتى تاريخه.

المستشار الشرعي لبنك تنمية المدن والقرى، وحتى تاريخه.

عضو اللجنة الوطنية للأمراض الوراثية.

عضو جائزة الموظف المثالي لعام 2012م.

مدرس في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية لمواد الفقه وأصوله لمدة عامين.

محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لمواد الفقه وأصوله.

مدرس لمساق قانون الأحوال الشخصية الأردني ومساق أصول الفقه لعدد من دورات تأهيل المفتين المنعقدة في دائرة الإفتاء العام.

سكرتير التحرير في مجلة التذكرة التي تصدرها مديرية الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية لمــــــدة عامين.

مدير تحرير نشرة الإفتاء التي تصدرها دائرة الإفتاء العام.

خطيب في مساجد وزارة الأوقاف الأردنية لمدة خمسة عشر عاما، وخطيب ومدرس في مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال.

خدمة في القوات المسلحة الأردنية/ مديرية الإفتاء، لمدة واحد وعشرين عامًا.

محاضر في المعهد الوطني للتدريب في مجال (الإدارة في الإسلام).

المشاركة في برنامج إعداد القيادات الإدارية الذي يقيمه المعهد الوطني للتدريب في الفترة (2-27/5/2010م)، حول الطلاق في الأردن، الأسباب والحلول.

المشاركة في عدد كبير من برامج الفتاوى والبرامج الدينية في التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية وعدد من الفضائيات والإذاعات.

المشاركة بعدد كبير من الندوات والحوارات المتعلقة بحوار الأديان والثقافات المختلفة.

عين مفتيا عاما للمملكة، برتبة وراتب الوزير وصلاحياته 22-1-2017.



* تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم:

الاسم : السيد تيسير منيزل النهار النعيمي

مكان وتاريخ الولادة : اربد- 1955

الحالة الاجتماعية : متزوج

المؤهلات العلمية :-

- دكتوراة الفلسفة في علم النفس التربوي –جامعة بتسبرغ /امريكا 1986

- ماجستير التربية ( التوجيه الارشاد النفسي) –جامعة اليرموك 1981

- بكالوريوس اداب –الجامعة الاردنية 1977

اهم المناصب التي شغلها :-

- 1977-1983 معلم في المرحلة الثانوية بمدينة اربد

- 1981-1983 محاضر غير متفرغ –جامعة اليرموك

- 1984-1986 مساعد بحث وتدريس – قسم علم النفس التربوي – جامعة بتسبرغ ولاية بنسلفانيا – امريكا

- 1986-1992 استاذ مساعد / كلية العلوم التربوية – جامعة مؤته

- 1992-1998 استاذ مشارك /قسم علم النفس –جامعة مؤته

- 1996-1997 استاذ مشارك /قسم علم النفس – جامعة الامارات العربية المتحدة

- 1997-2004 نائب رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية واستاذ مشارك في جامعة البلقاء التطبيقية

- 2002-2004 خبير تربوي في وحدة التنسيق التنموي ، وزارة التربية والتعليم

- 2001 استاذ في جامعة البلقاء التطبيقية / نائب رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

- 2004-2007 امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية

- 2007 - 2009 وزير التربية والتعليم

* محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي:

مكان وتاريخ الولادة : عمان -1944

المؤهلات العلمية :-

- بكالوريوس اداب من الجامعة الاردنية

- الماجستير والدكتوراة في امريكا تخصص علم النفس التربوي 1972

المناصب التي شغلها :-

- من تشرين الثاني 2006- تشرين الثاني 2007 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

- 2006 رئيس المعهد الدبلوماسي الاردني

- 2005-2006 سفير / مستشار وزير الخارجية لشؤون العلاقات الدولية /وزارة الخارجية

- 2004-2005 سفير فوق العادة ومفوض لدى الحكومة البلجيكية وسفير غير مقيم لدى كل من مملكة النرويج ودقية لوكسمبرغ

- 2004-2005 المندوب الاردني الدائم لدى الاتحاد الاوروبي

- 2004-2005 المندوب الاردني الدائم لدى منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو)

- 2000-2004 سفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية النمسا وسفير غير مقيم لدى كل من جمهوريات ، التشيك ، سلوفاكيا ، سلوفينيا، وهنغاريا

- 200-2004 المندوب الاردني الدائم لدى منظمة الامن والتعاون في اوروبا .

- 2000-2004 المندوب الاردني الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فينا- الوكالة الدولية للطاقة النووية ، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ، مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات

- 1996-2000 مدير عام التعليم لدائرة التربية والتعليم لدى الاونروا/ اليونسكو ومسؤول عن برامجها في كل من الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة .

- 1995-1996 وزير للتنمية الادارية

- 1992-1994 نائب مدير عام التربية والتعليم لدى الاونروا / اليونسكو ؟

- 1991-1992 رئيس جامعة فيلادلفيا ورئيس مجلس الجامعة ومجلس العمداء وعضو مجلس الامناء فيها

- 1972-1991 استاذ جامعي وعميد في عدد من الجامعات داخل الاردن والامارات العربية والولايات المتحدة الامريكية

الاوسمة :-

- وسام الاستقلال من الدرجة الاولى 2000

- وسام الشرف الاكبر المذهب والموشح بالحرير / جمهورية النمسا الفيدرالية 2001

* باسم الطويسي وزيرا للثقافة:

عميد معهد الإعلام الأردني، ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني.

وقد شغل قبل ذلك مدير مركز دراسات التنمية في جامعة الحسين بن طلال، ومستشار رئيس الجامعة وأستاذ مساعد في قسم الإعلام والدراسات الإستراتيجية. وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن لدورتين.

حائز على درجة الدكتوراه في الدراسات الإعلامية. وقد صدرت له أربعة كتب، إضافة إلى العديد من البحوث في دوريات علمية عالمية.

وتتركز اهتماماته البحثية في الشؤون الإعلامية، الإعلام والتنمية، الإعلام الجديد، الشؤون والقضايا الإستراتيجية، الأنثروبولوجيا السياسية. وهو عضو مؤسس لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في الأردن.

* صالح الخرابشة وزيرا للبيئة:

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الاقليمية دورغابور / الهند عام 1991

ماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994

دكتوراة هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003

الخبرات العملية:

- مهندس مراقبة جودة عام 1994

- مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995

- ادارة المشاريع الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995

- مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي

- استاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمة عام 2003

- تعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير ادارة المشاريع

- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009

- عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

- عضو مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع

- عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع

- عضو مجلس ادارة مؤسسة الائتمان الزراعي

- عضو مجلس ادارة هيئة الموارد الطبيعية

- وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018.

* محمد العسعس وزيرا للمالية:

الاسم: محمد محمود العسعس

مكان وتاريخ الولادة:

الوظيفة الحالية: وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

المؤهل العلمي:

الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والسياسة العامة من جامعة هارفارد

ماجستير التنمية الاقتصادية من جامعة هارفارد

ماجستير الدراسات الشرق اوسطية من جامعة هارفارد

بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

اهم المناصب التي شغلها:

عميد مشارك لشؤون الادارة ودراسات البكالوريوس والانشطة العامة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة

أستاذ الإقتصاد والسياسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أستاذ زائر في جامعة هارفارد (ربيع 2014).

مستشار استراتيجي مع شركة Boston Consulting Group.

مستشار أول لعدد من وزراء الصناعة والتجارة.

خبير جذب الاستثمار مع برنامجي المعونة الأمريكي والأوروبي.

عضو مجلس العالم العربي في المنتدى الاقتصادي العالمي

* ابراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة:

الاسم : إبراهيم صبحي محمد الشحاحدة

مكان وتاريخ الميلاد: الطفيلة 1973

الوظيفة الحالية: وزير الزراعة ووزير البيئة

المؤهلات العلمية:

بكالوريس هندسة زراعية تخصص تربة وري/الجامعة الاردنية 1998-1999م

دبلوم إدارة الموارد الوطنية / كلية الدفاع الملكية الوطنية 2010-2011م

ماجستير الإدارة والتخطيط الاستراتيجي / جامعة مؤته 2011-2012م

اهم الوظائف التي شغلها:

نائب في مجلس النواب السابع عشر 2013-2016.

رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابيه لأربع دورات متتالية طيلة مجلس النواب السابع عشر 2013-2016.

عضو لجنة النقل النيابية في مجلس النواب السابع عشر.

عضو لجنة مالية في المجلس السابع عشر.

رئيس لجنة النهوض بالقطاع الزراعي وعضوية كل من وزير المياه والزراعة والبيئة والعمل والنقل والصناعة والتجارة والبلديات.

مدير عام الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض من 1/1/2018-11/10/2018.

عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض 1/6/2017-11/10/2018.

خالد سيف وزيرا للنقل

مواليد: 1975

الجانب الأكاديمي

- الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة غرب سيدني

- الماجستير في مبادئ وفلسفة البحث العلمي من جامعة نورث هامبتون في انجلترا

- مرشح للدكتوراه في اللوجستيات والنقل من جامعة نورث هامبتون

الحياة العملية

- ممارس معتمد من قبل مجلس سلسله التزويد والتوريد في الولايات المتحدة

- مدير قسم التزويد والنقل واللوجستيات في شركة نستلة

- مدير اقليمي للاعمال اللوجستية والتزويد والنقل في مجموعة السلطان الكويتية التي تملك في الاردن السيفوي

- مدير العمليات في المتكاملة للنقل المتعدد

- المدير العام في مجموعة ابو خضر للسيارات