الرئيسية | محليات المعشر لزملائه الوزراء : استودعكم الله

وطنا اليوم-عمان:علم إن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر سيغادر موقعه في حكومة الدكتور عمر الرزاز في التعديل الوزاري المقبل المنوي إجراؤه يوم غد الخميس

وعلم ان المعشر وجه رسالة لزملائه الوزراء عبر مجموعة الواتس آب الخاصة بهم حيث قال لهم (استودعكم الله ، تشرفت بالعمل معكم ، تعلمت منكم ، أراكم على خير), ثم غادر تلك المجموعة

يذكر أن الوزراء في حكومة الرزاز تقدموا باستقالاتهم يوم الاثنين الماضي بطلب من رئيس الوزراء تمهيدا للتعديل المرتقب اليوم الخميس

وأبرز الأسماء المطروحة للانضمام للفريق الوزراي في التعديل هم ؛ د. محمد الخلايلة وزيرا للاوقاف

امجد العضايلة وزيرا للاعلام

تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم

نسرين بركات وزيرا للتنمية الاجتماعية

وسام الربضي وزيرا للتخطيط

محمد العسعس وزيرا للمالية

ابراهيم شحاحده وزيرا للزراعه

سامي الداود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

نضال البطاينة وزيرا للعمل

موسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

سلامه حماد وزيرا للداخليه

خالد سيف وزيرا للنقل

وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية

فلاح العموش وزيرا للاشغال

ايمن الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين

فارس بريزات وزيرا للشباب

بسام التلهوني للعدل

مبارك ابو يامين وزير دولة للشؤون القانونية

طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين

د.سعد جابر وزيراً للصحة

رائد ابو السعود وزيراً للمياه

ياسرة غوشة وزير دولة للتطوير المؤسسي

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