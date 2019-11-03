الرئيسية | محليات امجد كناكريه لوالده : كفيت ووفيت

وطنا اليوم-عمان:مع قرب قيام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتوجه إلى الديوان الملكي لأداء القسم الدستوري للوزراء الجدد الذين تم انتقاؤهم للدخول في التعديل الوزاري ، استبق أمجد نجل وزير المالية د. عزالدين كناكرية الأحداث بالتوجه بالشكر لوالده على ما قام به إثناء توليه حقيبة وزارة المالية ، الأمر الذي يؤكد خروج الوزير في التعديل الوزاري .

ووفق ما يتم تسريبه من أسماء ، فان الكثير من الأوساط استهجنت وأظهرت استياء عارماً حول خروج كناكرية بالتعديل الوزاري ،نظراً للنجاحات المتتالية التي حققها اثناء ادارة ملف وزارة المالية بالرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات المالية التي يواجهها الأردن ، كما اظهر الوزير كناكرية شدته وصلابته رغم الضغوط التي كان يواجهها في مكافحة التهرب الضريبي لعدد من المؤسسات والشركات المخالفة للقانون .

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