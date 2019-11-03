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امجد كناكريه لوالده : كفيت ووفيت
وطنا اليوم-عمان:مع قرب قيام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتوجه إلى الديوان الملكي لأداء القسم الدستوري للوزراء الجدد الذين تم انتقاؤهم للدخول في التعديل الوزاري ، استبق أمجد نجل وزير المالية د. عزالدين كناكرية الأحداث بالتوجه بالشكر لوالده على ما قام به إثناء توليه حقيبة وزارة المالية ، الأمر الذي يؤكد خروج الوزير في التعديل الوزاري .
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