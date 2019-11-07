شاهدوا .. والد منفذ عملية الطعن في جرش: الله لا يرحمه

وطنا اليوم-عمان:في أول تعليق له، أكد محمود أبو طعيمة، والد منفذ حادثة الطعن في جرش، على ادانته الشديدة للحادثة، مؤكدا ان عائلته لطالما بقيت مسالمة مع الاخرين طوال السنين.

وقال طعيمة في تصريحات لوكالة "رويترز": " أدعو الله أن لا يرحمه، لأن من يرتكب هذا الفعل مريض نفسياً. ما الخطأ الذي ارتكبه السياح؟ قلت له مراراً، السائح لا ذنب له، إنه مسالم. آت هنا للاستمتاع بوقته".

وعبر طعيمة، عن صدمته وغضبه بسبب ما قام به ابنه المتهم بطعن سياح في جرش، قائلا : " كنا على وشك الإغماء".

وتبرأ طعيمة من ابنه قائلاً إن لديه الآن ثلاثة أبناء فقط وليس أربعة، مضيفا : "قد أخنقه لأن أحداً يلا يقوم بمثل هذا الفعل. نحن أناس مسالمون ولا نحب المشاكل، واجهتنا أكثر من حادثة وكنا دائماً نسامح".







