طلبة الثانوية غير المستكملين يطالبون بدورة شتوية

وطنا اليوم- تعتبر قضية الطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح في الثانوية العامة قضية رأي عام حيث يصل عددهم الى عشرات الالاف من الطلبة منهم لم يحقق النجاح في المواد الاساسية وآخرين يرريدون رفع معدلات الثانوية ، وكمن مطالبهم بعقددورة شتوية اختصارا للوقت وعدم تضييع عام كامل عليهم وقد وجهوا الرسالة التالية عبر موقع وطنا اليوم الى وزير التربية والتعليم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

معالي وزير التربية والتعليم تحية طيبة وبعد ..

نحن طلبة الثانوية العامة ٩٩/٢٠٠٠/٢٠٠١

غير مستكملين متطلبات النجاح ، والناجحين كلية ، ورفع معدل خاصة للناجحين تحت ال60 ، نطالب معاليك بدورة تكميلية استثانية لاستكمال متطلبات النجاح في شهادة الثانوية العامة .

حيث أن الدورة التكميلية لم تكن منصفه وعادلة وخصوصا لراسبين في ثلث مواد وأكثر والظروف متفرقة بين الطلاب ، وكانت بعد النتائج بثلاثة أيام فقط لا غير لم نستطع دراسة المواد مرة أخرى أو حتى مراجعتها والجدول مزدحم جدا .

وكانت الدورة التكميلية بهدف أن يستدرك الطالب الأمور إلا أنها لم تكن كذلك حيث افتقدت عنصر التوقيت المناسب والمراعاة بين قدرات الطلاب المختلفة في الجدول حيث كانت كل مادة لها فقط نصف يوم وهو وقت لا يكفي حتى لمراجعة مادة من المواد المشتركة

أما إن كانت المشكلة بتكاليف دورة فنحن نقترح بعمل رسم واحد سواء لمادة أو لجميع المواد حتى نلتحق مع زملائنا الفصل الثاني بالجامعات وهذا حل عادل لنا ولكم جمعيا.

نحن نعلم حرصكم على مصلحة الطلبة ، وان يكون التعليم حقا للكل فسنة كاملة للانتظار فهذا يفتح علينا باب الملل واليأس والإحباط والتخلي عن الهدف الأساسي وهو تعليم ، وايضا منافسة جيل ٢٠٠٢ على المقاعد .

نحن نأمل منكم أعطانا الدورة الشتوية وان تشمل جميع غير مستكملين متطلبات النجاح بغض النظر عن عدد المواد فالجدول سيشمل كل المواد بكل الاحوال ، للالتحاق بالجامعات وان لا يتوقف الطريق على شهادة الثانوية العامة ونتدارك الوقت ..

اقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

طلبة الثانوية العامة