الرئيسية | محليات قطر والسعودية تدينان حادثة الطعن في جرش

وطنا اليوم-عمان:دانت دولة قطر مساء الأربعاء، حادثة الطعن في جرش، مؤكدة تضامنها مع الأردن.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية: "إن دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الطعن التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن ، وأدت إلى إصابة ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن وأدلاء سياحيين بجروح" .

وأضاف:" ان وزارة الخارجية تجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب . وتؤكد تضامن دولة قطر التام مع الحكومة الأردنية ، ودعمها لأي إجراءات تتخذها لحفظ الأمن".

وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

الى ذلك اعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.

وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة السعودية لهذه الأعمال وتضامنها مع الأردن ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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