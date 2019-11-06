الرئيسية | محليات وكلاء السياحة : لم يتم إلغاء أية حجوزات اثر حادثة جرش

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوارإن حادثة جرش لن تترك أثراً سلبيا كبيرا وضررا على السياحة الأردنية، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أية حجوزات في البرامج السياحية الى الأردن.

وأشار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأربعاء، الى أن الحادث الذي وقع في جرش الاربعاء هو حادث فردي وتضرر منه أشخاص أردنيون أيضا، ولم يكن الفاعل قاصدا السياح فقط، مؤكداً أن الأردن ينعم بالأمان والأمان بفضل قيادته الهاشمية وجهود أجهزته الأمنية، ولا خوف على سلامة السياح الوافدين.

وبين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمد سميح، أن الجمعية تلقت استفسارات من مكاتب السياحة الخارجية وبعض السياح المتواجدين بالأردن وتم طمأنتهم، مؤكدا انه لم يتم إلغاء أية حجوزات أو رحلات سياحية.

وقال سميح : إن مثل هذه الاعتداءات حدثت في جميع مدن العالم وتعتبر حالات فردية وتم السيطرة عليها من قبل أجهزتنا الأمنية، متمنيا عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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