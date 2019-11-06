 وطنا نيوز -الصفدي يُطمئِن وزيري خارجية المكسيك وسويسرا على رعايهما
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الصفدي يُطمئِن وزيري خارجية المكسيك وسويسرا على رعايهما
التاريخ : 06-11-2019 06:13:19 المشاهدات: 1586

وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالين هاتفين بوزير الخارحية السويسري إنياتسيو كاسيس ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا أكد لهما فيهما أن المملكة توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبوا في جريمة الطعن البشعة في جرش اليوم. 

وأكد الصفدي للمسؤولين أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته، وأنه سيتم اطلاع بلادهما على نتائج التحقيق وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين. 

وثمن كاسيس وفنتورا تعاون المملكة واهتمامها برعايا بلديهما وأكدا إدانتهما للجريمة البشعة.


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