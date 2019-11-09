|
عودة الشرفات والدردور للاردن بعد الافراج عنهما في سوريا
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز اليوم أن المواطنين الأردنيين بسام الشرفات وبشار الدردور اللذين كانا موقوفين في سوريا عادا إلى ارض الوطن بعد الإفراج عنهما بالتنسيق مع سفارة المملكة في دمشق التي تابعت القضية مع السلطات السورية وقدمت للمواطنين الرعاية القنصلية اللازمة تمهيدا لعودتهما إلى المملكة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|