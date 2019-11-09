الرئيسية | محليات عودة الشرفات والدردور للاردن بعد الافراج عنهما في سوريا

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز اليوم أن المواطنين الأردنيين بسام الشرفات وبشار الدردور اللذين كانا موقوفين في سوريا عادا إلى ارض الوطن بعد الإفراج عنهما بالتنسيق مع سفارة المملكة في دمشق التي تابعت القضية مع السلطات السورية وقدمت للمواطنين الرعاية القنصلية اللازمة تمهيدا لعودتهما إلى المملكة.

وأكد السفير الفايز أن السفارة مستمرة في التواصل مع الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المواطنين الأردنيين جضعان الشرفات وعوض الشرفات اللذين ما يزالان قيد الاعتقال منذ توقيفهما منذ اكثر من عام وسط مؤشرات بقرب إطلاق سراحهما.

وشكر الفايز الأشقاء في سوريا على تعاونهم والإفراج عن المعتقلين.

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