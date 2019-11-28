الرئيسية | محليات أبناء مخيم جرش يدينون الحادث الاجرامي في جرش

وطنا اليوم-استنكر ابناء مخيم جرش في بيان اصدروه قبل قليل الحادث الاجرامي الذي اقدم عليه احد ابناء المخيم والذي ذهب ضحيته ثماني اصابات بينهم 3 من جنسية مكسيكية واخرى سويسرية وشرطيان وسائق ودليل سياحي معتبرين ان هذا الحادث لا يمثل ولا يعبر عن المخيم واهله



وفيما يلي نص البيان



"بيان صادر عن اهالي مخيم جرش ومؤسسات المجتمع المحلي



أهالي مخيم جرش و مؤسساته في الاردن يستنكرون و يدينون العمل الجبان الذي قام به احد الجبناء بحادثة أثار جرش ، ظهر اليوم ويؤكد اهالي مخيم جرش على امن الاردن خط احمر لانسمح بتجاوزه ، وأننا نتبرأ من هذا الفعل الجبان الذي لايمثل ديننا و عاداتنا وتقاليدنا و سلوكنا الاجتماعي



وإن ابناء مخيم جرش ليؤكدون على ولائهم و انتمائهم لجلالةالملك عبدا لله الثاني ابن الحسين



حمى الله الاردن بكل اطيافة على ان يكونوا جميعا عونا للوطن الحر الابي العصي على كل متهور حاقد ..



عاش الاردن بلدا عزيزا شامخا في قلوب الاوفياء وليحفظ الله بلدنا من كل مكروة" .





رئيس لجنة خدمات مخيم جرش

عوده ابوصوصين

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