إرادة ملكية بترفيع كوكبة من ضباط الدفاع المدني

وطنا اليوم-عمان:أكد المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه خلال تقليده الرتب العسكرية لعدد من ضباط الدفاع المدني الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية بالترفيع إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية على أن هذه الثقة الملكية السامية من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم هي حافزاً للمضي قُدماً في خدمة هذا الثرى الهاشمي وبذل الغالي والنفيس لحمايته وصون مقدراته ومكتسباته من شتى صنوف المخاطر .

من جهتهم أكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية على أنها ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز وتحقيق رسالته الإنسانية النبيلة .

وفي ما يلي قائمة الأسماء التي شملتها المكرمة الملكية السامية بالترفيع :

إلى رتبة لواء :

- العميد محمد عبدالحليم الملاعبه.

- العميد أيمن نجيب مدانات .

- العميد عدنان إبراهيم أبو جسار الزبون .

إلى رتبة عميد:

- العقيد محمد جبريل الهباهبة .

- العقيد عبدالهادي يوسف الصرايرة .

- العقيد محمد علي المغربي .

- العقيد محمود علي الحجاج .

- العقيد حاتم يعقوب جابر .

- العقيد خالد رضوان الشطناوي .

- العقيد محمد دوجان الخصاونة .

إلى رتبة عقيد :

- محمد عبدالكريم خضر .

كما اشتملت المكرمة الملكية السامية على ترفيع عدداً من الضباط لرتبة رائد ونقيب وملازم أول وملازم ثاني .