الرئيسية | محليات الخشمان: تداول حادثة طعن جرش يسيئ للاقتصاد

وطنا اليوم-عمان:حذر النائب السابق ورجل الأعمال محمد الخشمان اليوم الأربعاء، من تداول حادثة الطعن التي تمت في جرش، مشيراً إلى إنه "مسيئ لاقتصادنا".

وقال الخشمان عبر منشور له على موقع فيسبوك: " أناشد كافة الأخوة الأعزاء برجاء حار عدم تداول اي فيديو مسيء لاقتصادنا الوطني، واخص بالذكر حادثة جرش، الحوادث تحصل في كل دول العالم ولكن التشهير بطريقه مسيئة للوطن واقتصاده يعتبر خيانة وطنية".

وأضاف: " لنستخدم عقلنا قبل نقل اي معلومة تسيء الى مجتمعنا عالمياً، لندع اصحاب الاختصاص في الدولة يتخذوا اجراءاتهم دون ضغط من الرأي العام الذي أصبح يتحرك على الفاضي والمليان، لندع الإعلام لأصحاب الاختصاص، لنبتعد عن التشهير بمقدراتنا الوطنية وامكانياتنا".

وكان قد صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصاً أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج .

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