الرئيسية | محليات بعد 14 عام .. اردني يحصل على وظيفة حكومية

وطنا اليوم-عمان:قال المهندس علي زعل الطراونة إن وزارة التربية والتعليم تواصلت معه يوم الثلاثاء، بعد صدور اسمه في قائمة التعيينات الأخيرة، بعد 14 عاما من تقديمه لطلب التوظيف.

وقال الطراونة في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك" : "بالأمس اتصلت بي إحدى اخواتنا من وزارة التربية والتعليم بخصوص وظيفة في المنشآت الحكومية التابعة للوزارة ، وقمت بسؤال الأخت الكريمة عن إذا ما كانت الوزارة تملك معلومات عن خبرات الأشخاص التي تقوم بالإتصال بهم وكان جوابها ان (الأسماء وردتنا من ديوان الخدمة المدنية) ، وكلنا يعلم ماذا يعني ديوان الخدمة وكيف يُدير الديوان العملية منذ عقود".

وأضاف: "أعتذرت من الأخت الكريمة وقلت لها انني سوف أترك المجال لغيري من الشباب المتعطلين عن العمل لعلها تكون فرصةً لهم لبناء ذاتهم في وطن مسلوب منهوب من بعض أصحاب النفوذ".

وختم يقول: "بعد أربعة عشر عاماً من العمل في القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه ، كنت اتمنى أن أرى الدولة تسعى لتوظيف الأشخاص بحسب خبراتهم ومؤهلاتهم التي من الممكن أن تكون قيمة مُضافة للمكان الذي سوف ينتسب اليه، ولكن ما رأيته أن الدولة ما زالت تفكر بعقلية تكاد تكون قد تلاشت من العالم كله، أين التخطيط ؟ وأين استثمار المواطن ؟ ولماذا ما زالت البيروقراطية سيدة الموقف ؟ ولماذا يتم تجهيل المؤسسات العامة وجعلها مؤسسات صمّاء؟ وأين مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وأين الدولة بكل مكوناتها عن الوطن؟".

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