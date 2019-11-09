الرئيسية | محليات شاب ريادي يشكو أمانة عمان لـ الملك ويطلب حقه

وطنا اليوم-عمان:شكا شاب أردني "مهندس برمجيات" قال إنه أسس عدة مشاريع ريادية، من سجنه بسبب اصراره على تنفيذ مشروع ريادي جديد تصادف تشابهه مع مشروع لزوجة نائب رئيس وزراء.

الشاب الريادي لم يحدد من هي الشخصية المسؤولة عن تعطيل مشروعه، مشيرا في مقطع فيديو بثه عبر تويتر الى أن بعد أكثر من عامين على اصراره على ترخيص المشروع رسميا من امانة عمان الكبرى ابلغه أحد الموظفين بضرورة أخذ الموافقة من زوجة نائب رئيس وزراء.

وبين أنه امضى عامين وهو يحاول أخذ الرخصة من الامانة بعد اعداد الدراسات والحصول على الموافقة المبدئية، مؤكدا رفض المشروع دون ابداء الاسباب.

وقال الشاب في مقطع الفيديو إنه حاول اللجوء الى جهات رقابية واخرى قنونية، إلا أن احدا لم يستطع مساعدته، وفي النهاية تسبب له ذلك بالسجن، وخسائر مادية كبيرة.

وأكد المهندس الأردني أن كل ما قاله في مقطع الفيديو موثق بمقاطع مسجلة واسماء وصور.

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