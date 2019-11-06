ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الأتربة والغبار

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، حالة الطقس ودرجات الحرارة الاربعاء، يكون الطقس خريفيا معتدلا إلى دافئ نهارا، وبارد نسبياً ليلاً وصباحاً خلال الأيام القادمة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً وتعمل على زيادة نسبة الغبار في أجواء بعض المناطق.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأردن:

الأربعاء 2019/11/06

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وترتفع نسبة الغبار تدريجياً في أجواء بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتعمل على إثارة الغبار في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

التوصيات: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض المناطق خاصة في البادية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

الخميس 2019/11/07

نهاراً: تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ما قج يعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

الجمعة 2019/11/08

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

السبت 2019/11/09

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح معتدلاً خلال ساعات النهار، في حين يبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية في مختلف المناطق.

ويوجد فرصة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر بأجزاء من مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الأحد 2019/11/10

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح معتدلاً خلال ساعات النهار، في حين يبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية في مختلف المناطق. ويوجد فرصة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر بأجزاء من مناطق البادية الجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وتستمر فرص الأمطار في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.