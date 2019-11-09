الرئيسية | محليات الدفاع المدني الأردني يدرب طواقم إطفاء المسجد الأقصى

وطنا اليوم-عمان:تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في توفير أعلى درجات السلامة داخل المسجد الأقصى المبارك نظمت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس برنامجاً تدريبياً لموظفي أقسام الإطفاء في المسجد الأقصى المبارك, حيث تلقى المشاركون معلومات نظرية وتطبيقات عملية ساهمت في رفع مستواهم وكفاءتهم في التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم المسجد الأقصى المبارك .

وأكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه على أن هذا التعاون سيبقى مستمراً لتنفيذ وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على المقدسات الإسلامية مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي استمراراً للعديد من الدورات التدريبية التي تم عقدها للعاملين في قسم الإطفاء داخل المسجد الأقصى المبارك .

وبين اللواء البزايعه على أن البرنامج التدريبي شمل تطبيقات عملية على كيفية استخدام معدات الإطفاء الموجودة لديهم وعمليات مكافحة الحريق وكيفية تفقد معدات الإطفاء وإجراء تجربة عملية لنظام الإطفاء الخاص بقبة الصخرة وقبة المسجد الأقصى ، بالإضافة إلى عقد دورة نظرية مكثفة تتعلق بالتحقيق في أسباب الحريق .

من جهته ثمن الشيخ عزام التميمي مدير دائرة أوقاف القدس جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الدفاع عن المدينة المقدسة والأوقاف الإسلامية, وأثنى على الجهود التي يبذلها الدفاع المدني الأردني من خلال الدورات المكثفة لتدريب كوادر المسجد الأقصى على عمليات الإطفاء .

وحضر التدريبات مساعد المدير العام والمدير المالي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إبراهيم ناصر الدين ومدير المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عمر الكسواني ومدير متابعة شؤون المسجد الأقصى و أوقاف القدس في وزارة الأوقاف الأردنية الدكتور عبدالستار القضاة والمهندس محمد أبو هنيه والعميد محمد الصبيحي مساعد مدير عام الدفاع المدني الأردني وعدد من ضباط الدفاع المدني الأردني .

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