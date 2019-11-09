مجلس الكرك: محافظتنا مهمشة وزيارات الوزراء لا تأتي بجديد

وطنا اليوم-عمان:قال اعضاء في مجلس محافظة الكرك انه لا جدوى من الزيارات واللقاءات المتكررة التي يحضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الكرك فكل ما تتمخض عنه تلك الزيارات واللقاءات مجرد توصيات ومقترحات لا تترجم على ارض الواقع، كما اشاروا إلى أن بعض الاطراف تحاول افشال مجالس المحافظات معتبرين أن مشروع قانون الادارة المحلية سيذيب مجالس المحافظات ويهمش دورها، هذا بالاضافة إلى انتقادهم لعدم عدالة المعايير المتبعة في تخصيص مبالغ موازنات المحافظات.

وقال رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي خلال لقاء مجلس المحافظة بحضور نائب المحافظ هاني الشورة باعضاء من كتلة الاصلاح النيابية إن محافظة الكرك تعاني تهميشًا حكوميًا في العديد من الجوانب رغم غناها بالثروات الطبيعية والصناعات الكبرى التي ترفد مع بقية محافظات الجنوب ما نسبة أكثر من 75 بالمئة من موارد موازنة الدولة، بيد أن هذه المحافظات وفي مقدمتها محافظة الكرك من اعلى نسب المحافظات فقرًا وبطالة.

وأوضح المجالي أن الكرك لا تنتفع من وجود العديد من الشركات الصناعية الكبرى بما فيها الشركات العاملة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية.

وقال رغم أن هذه الشركات تستفيد من ماء المحافظة وارضها وخيراتها، إلا أن مدخلاتها على المحافظة ليست بالقدر الكافي، فمقرات ادارات هذه الشركات الرئيسية موجودة في عمان فيما الاولى أن تكون في مناطق عمل الشركات اياها وهذا كفيل بتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

وبين المجالي في حديثه ايضًا أنه ورغم مرور خط مياه الديسة الذي يغذي العاصمة وغيرها من مناطق المملكة بمياه الشرب إلا أن محافظة الكرك لاتستفيد من هذه المياه شيئًا رغم حاجتها لذلك، كما أشار إلى تردي الواقع التعليمي من حيث بنيته التحتية فاغلب المدارس تعود بانشائها لعشرات السنين، ما يستلزم التوسع في الابنية المدرسية المستأجرة إذ تعد محافظة الكرك من اعلى محافظات المملكة في استئجار الابنية المدرسية، فيما لفت إلى عدم كفاية الخدمات الصحية في المحافظة من حيث نقص التخصصات الطبية الاساسية وصعوبة الحصول على بعض الخدمات الطبية لعدم توفر مقوماتها في مستشفيات الكرك الحكومية وإلى تعثر اقامة مدينة رياضية متكاملة في الكرك رغم أنها اطلقت الوعود باقامتها منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وطالب المجالي بالاسراع في تشغيل مشروع الصخر الزيتي في الكرك الذي تأخر اطلاقه كثيرًا، موضحًا أن من شأن هذا المشروع رفد الحياة الاقتصادية في المحافظة، إذ يتوقع أن يوفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل لابناء المنطقة، داعيًا إلى اعطاء المحافظة حقها من المنح الخارجية التي تقدم للمملكة اسوة بالمحافظات الاخرى، وتفعيل صناديق تنمية المحافظات والتعويضات البيئية وفلس الريف؛ لما يحدثه ذلك من انتعاش اقتصادي وتنموي في المحافظة.

من جانبه قال نائب المحافظ الشوره انه وبرغم أن ما تتمتع به محافظة الكرك من مقومات استثمارية وما تتفرد به من ميزة الموقع والتنوع التاريخي وثرائها بالموارد الطبيعية والمقومات السياحية، إلا أنها تواجه تحديات تنموية افرزت فقرًا وبطالة، مؤكدًا حاجة المحافظة إلى الدعم والاسناد المالي في الجوانب التي يمكن البناء عليها خاصة في قطاع السياحة التي ينبغي أن تعتمد استراتيجيات بعيدة المدى.

وأكد عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب موسى الوحش أهمية مجالس المحافظات في احداث تنمية مستدامة في مناطقها، مشيرًا إلى أن هذه الاهمية تتعزز باحكام التعاون مابين هذه المجالس والمجالس التنفيذية في مناطق عملها وبالتواصل الدائم مع مجلس النواب ليكون اداة ضاغطة باتجاه متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرح ضمن موازنات المحافظات لتناط بمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية مسؤولية ادارة دفة العمل التنموي والخدمي ويتسنى لمجلس النواب التفرغ لدوره الرقابي والتشريعي.

وحمل الوحش الحكومة جانبًا من المسؤولية في عرقلة عمل مجالس المحافظات إلى حد تعطيل أو تأخير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقرها تلك المجالس في موازنات المحافظات السنوية، مشيرًا بهذا الصدد إلى أنه لم يصرف من موازنات المحافظات للعام الماضي والتي بلغت زهاء (220) مليون دينار سوى ما نسبته (20) بالمئة على المشاريع المقرة بسبب روتينية الاجراءات الحكومية وهذا كما قال أمر يدعو للتساؤل فهذه المبالغ لو انفقت بالكامل رغم شحها لكانت كفيلة لانجاز مشروعات حيوية تحتاجها المحافظات.