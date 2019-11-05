الرئيسية | محليات الأردن يرحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

وطنا اليوم-عمان:رحب الأردن اليوم بالاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاتفاق خطوة هامة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي تثمين المملكة للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية.

وأشاد الصفدي أيضا بالجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الصفدي دعم المملكة الكامل لجهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية وبما يضمن وحدة اليمن الشقيق واستقراره وسلامة اراضيه وتطلعات شعبه ويحفظ أمن الأشقاء في الخليج العربي.

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