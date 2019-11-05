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الأردن يرحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
وطنا اليوم-عمان:رحب الأردن اليوم بالاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.
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