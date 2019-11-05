الرئيسية | محليات اتفاق أردني قطري لتبادل الخبرات الأمنية

وطنا اليوم-عمان:التقى وزير الداخلية سلامة حماد في مكتبه بالوزارة اليوم الثلاثاء السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق التعاون القائمة بين البلدين ولا سيما في المجالات السياسية والامنية والشرطية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين واضاع الطلبة الدارسين في الكليات والمعاهد الامنية في البلدين.

وقال وزير الداخلية ، ان العلاقات الأردنية – القطرية ترتكز على الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

واكد حماد حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للاشقاء القطريين المقيمين على ارض المملكة بين اخوانهم واشقائهم في الاردن.

واشار الوزير الى ضرورة تبسيط كل الاجراءت اللازمة لتسهيل تبادل الخبرات الامنية والفنية بين البلدين وخاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات وتجارة السلاح والحد من الجريمة بشتى انواعها.

من جانبه اكد السفير القطري عمق العلاقة التي تربط جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه سمو الامير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وحرصهما المشترك على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين والامتين العربية والاسلامية .

واشاد بالقدرات والكفاءات الاردنية ولا سيما في مجالات التدريب الامني والشرطي ، لافتا الى ضرورة تفعيل وزيادة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتسلم حماد دعوة رسمية لزيارة دولة قطر موجهة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بهدف تمتين اواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

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