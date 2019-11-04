 وطنا نيوز -الخصاونة والشحاحدة يودعان موظفي النقل والزراعة
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الخصاونة والشحاحدة يودعان موظفي النقل والزراعة
التاريخ : 05-11-2019 07:53:59 المشاهدات: 1844

وطنا اليوم-عمان:يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حسم أمره بخروج وزيري النقل انمار الخصاونة والزراعة ابراهيم الشحاحدة، في التعديل الذي ينوي اجراءه نهاية هذا الاسبوع.

الوزيران الخصاونة والشحاحدة، وفق مصادر ، ودعا اليوم الثلاثاء موظفي الوزارتين.

وحتى اللحظة يتكتم الرزاز على أسماء الداخلين إلى الحكومة حتى عن المقربين منه.

وستوافيكم  بالاسماء الداخلة والخارجة في التعديل المقبل.


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