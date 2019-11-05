الرئيسية | محليات مركز الملك سلمان للإغاثة يباشرتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في مخيم الازرق

وطنا اليوم-باشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الازرق بالاردن حيث تم استهداف عدد (2931) طالباً وطالبة ضمن المحطة الاولى هناك والتي تم تنفيذها من خلال (5) مدارس للذكور والاناث .

وأشار الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يحرص على تقديم افضل الخدمات الانسانية بكافة اشكالها لابناء اللاجئين السوريين خصوصاً ما تتعلق بالعملية التعليمية والتي تصاحب الطالب طوال حياته وتكون سبباً في تحديد مساره في الحياة بإذن الله وذلك من خلال توجيهات معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة التي تؤكد دائما على تقديم الرعاية الاغاثية في مختلف المجالات التعليمية و الطبية والموسمية وغيرها من المحاور التي تساعد الشقيق السوري ليكون قادرا على العطاء والتميز مع سد الاحتياجات الضرورية .

واكد الدكتور بدر السمحان ان المركز سوف يواصل إن شاء الله تنفيذ هذا المشروع الهام والاساسي لتحقيق الهدف المرسوم له وهو استهداف اكثر من 30 الف طالب سوري من القاطنين داخل وخارج المخيمات.

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