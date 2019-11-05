ربط كهربائي أردني خليجي مصري

وطنا اليوم-عمان:وقع الأردن ومصر وهيئة الربط الخليجي على هامش اعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء مذكرة تفاهم واتفاقيتين لتأطير التعاون لتنفيذ مشروع ربط شبكتي الأردن ومصر بشبكة الربط الخليجي.

ووقع عن الحكومة الأردنية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وعن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شكري وعن هيئة الربط الخليجي الرئيس التنفيذي الشيخ نواف بن إبراهيم ال خليفة، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، امين عام الاتحاد العربي للكهرباء المهندس امجد الرواشدة.

وقالت الوزيرة زواتي، ان الدراسات أكدت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومن المهم ان يمتد مشروع الربط القائم حالياً بين جميع الدول الخليجية الى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لافتة الى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي من شانه تعزيز استقرارية النظام الكهربائي العربي وتحقيق التكامل في مجال الطاقة.

وبهذا الخصوص قالت ان المشروع يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي (السوق العربية المشتركة للكهرباء)، القائمة على مبدأ تشغيل أنظمة كهربائية بطريقة تنافسية تغطي جميع الدول العربية عدا عن دور المشروع في توفير حد أدنى للقدرة المركبة والاحتياطي التشغيلي، إضافة إلى معالجة التذبذبات، وتقليل الانقطاعات المبرمجة التي من الممكن اللجوء اليها في بعض الحالات.

وقالت "اننا الان بحاجة لخطوات عملية لتسريع إنجاز المشروع لخدمة بلداننا وتحقيق مصالح شعوبها" مشيدة بالتعاون القائم بين الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي العربية في ترسيخ تعاون يخدم مصالح الشعوب العربية من خلال "كتلة طاقية" مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبه قال الوزير المصري ان بلاده تولي أهمية لمشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية، وتشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي.

بدوره قال آل خليفة ان دراسة مبدئية اعدت لجدوى استكمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي ليشمل مصر والأردن.

وتشير الدراسة التي أعدها الاستشاري الى إمكانية الربط بين مشروع الربط الخليجي القائم والعراق ثم من العراق إلى الأردن، ومن الأردن إلى مصر أو يكون من دول الخليج مباشرة للأردن، ومنها إلى مصر.

ووفق الموقعين على المذكرة والاتفاقيتين سوف يمتد المشروع في مراحل لاحقة الى سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.

وكان الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية قد اتفقوا خلال اجتماع استضافه الأردن في شهر تموز الماضي على تشكيل لجنة فنية مشتركة وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم تؤطر لأسس تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية والأردن ومصر.

في السياق شاركت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في اعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القاهرة اليوم الثلاثاء.

ووفق الوزير زواتي في تصريح صحفي اكد المشاركون في الاجتماع أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والاطار المؤسسي لهذه السوق بدراسة الجدوى وتشكيل امانة السوق ولجانها المتخصصة.

وناقش المشاركون موضوع المؤتمر الإقليمي لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية ودعم صناعات انتاج المعدات الكهربائية.